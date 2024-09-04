Экс-директор «Водоканала» Первоуральска попал в колонию за взятку и кражу ради сына. Фото, видео

Экс-директора «Водоканала» Первоуральска приговорили к 4 годам лишения свободы

05 сентября 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Сергей Матафонов свою вину признал и раскаялся Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю Первоуральский городской суд признал виновным бывшего директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова во взятке, хищении и злоупотреблениями полномочиями. Ближайшие четыре года он проведет в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент URA.RU. Перед началом заседания Матафонов отказался отвечать на вопросы журналиста. «Сейчас [судья] все скажет», — ответил он на вопрос о том, брал ли взятку. Гособвинитель в прениях запрашивал для экс-директор «Водоканала» 5,5 лет лишения свободы. «Признать Матафонова виновным, и в совокупности приговорить к четырем годам лишения свободы со штрафом один миллион рублей», — озвучила судья. Его взяли под стражу в зале суда, адвокат будет обжаловать приговор. Матафонова задержали утром 12 февраля на совещании, где обсуждались вопросы по линии ЖКХ. На тот момент он руководил «Водоканалом» всего неделю. По версии следствия, он похитил стройматериалы коммунального предприятия и использовал их на участке своего сына. А в 2019-м проллобировал интересы первоуральского предпринимателя, выбрав его подрядчиком для подключения жилого комплекса к сетям «Водоканала» и модернизации фильтрованной станции Первоуральска. Новость по теме Экс-директор «Водоканала» Первоуральска дал показания на бывшего шефа Во время избрания меры пресечения Матафонов свою вину отрицал. Родные поддерживали его, заявляя, что его подставили недоброжелатели. Однако на последнем слове он признал вину, раскаялся и вопросил судью о снисхождении. К слову, судебное разбирательство прошло в особом режиме, поскольку Матафонов заключил досудебное соглашение. Примечательно, что предшественник осужденного — Артур Гузаиров — также попал под уголовное преследование. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и халатность. Он находится под домашним арестом. По одном из версий, задержание бывших руководителей «Водоканала» могло стать следствием борьбы за контроль над компанией, которую вели сразу несколько бизнес-групп. Победил в ней в итоге не самый активный участник — миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), в самый последний момент сумевший проллобировать на пост гендиректора своего протеже, экс-мэра Кургана — Павла Кожевникова. Подробнее о деле — в сюжете агентства. Родные пришли поддержать Сергея Матафонова Фото: Сергей Бодров © URA.RU Перед приговором Матафонов очень переживал Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский городской суд признал виновным бывшего директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова во взятке, хищении и злоупотреблениями полномочиями. Ближайшие четыре года он проведет в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент URA.RU. Перед началом заседания Матафонов отказался отвечать на вопросы журналиста. «Сейчас [судья] все скажет», — ответил он на вопрос о том, брал ли взятку. Гособвинитель в прениях запрашивал для экс-директор «Водоканала» 5,5 лет лишения свободы. «Признать Матафонова виновным, и в совокупности приговорить к четырем годам лишения свободы со штрафом один миллион рублей», — озвучила судья. Его взяли под стражу в зале суда, адвокат будет обжаловать приговор. Матафонова задержали утром 12 февраля на совещании, где обсуждались вопросы по линии ЖКХ. На тот момент он руководил «Водоканалом» всего неделю. По версии следствия, он похитил стройматериалы коммунального предприятия и использовал их на участке своего сына. А в 2019-м проллобировал интересы первоуральского предпринимателя, выбрав его подрядчиком для подключения жилого комплекса к сетям «Водоканала» и модернизации фильтрованной станции Первоуральска. Во время избрания меры пресечения Матафонов свою вину отрицал. Родные поддерживали его, заявляя, что его подставили недоброжелатели. Однако на последнем слове он признал вину, раскаялся и вопросил судью о снисхождении. К слову, судебное разбирательство прошло в особом режиме, поскольку Матафонов заключил досудебное соглашение. Примечательно, что предшественник осужденного — Артур Гузаиров — также попал под уголовное преследование. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и халатность. Он находится под домашним арестом. По одном из версий, задержание бывших руководителей «Водоканала» могло стать следствием борьбы за контроль над компанией, которую вели сразу несколько бизнес-групп. Победил в ней в итоге не самый активный участник — миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), в самый последний момент сумевший проллобировать на пост гендиректора своего протеже, экс-мэра Кургана — Павла Кожевникова. Подробнее о деле — в сюжете агентства.