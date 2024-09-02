Экс-директор «Водоканала» Первоуральска дал показания на бывшего шефа

02 сентября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Скоро Сергею Матафонову вынесут приговор Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю Бывший директор «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов, обвиняемый во взятке, хищении и злоупотреблении полномочиями, дал показания на своего предшественника Юрия Калину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. О том, что Матафонов заключил досудебное соглашение, агентство писало еще 18 марта. «Из-за этого судебное разбирательство шло в особом порядке, без рассмотрения доказательств. Матафонов, заключив сделку, согласился с вменяемым обвинением. В рамках дела он также дал показания на Калину», — сказал собеседник агентства. В суде Первоуральска сказали URA.RU, что с ходатайством об избрании меры пресечения для Калины, никто не обращался. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались. Государственный обвинитель попросил назначить Матафонову 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления на семь лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. Примечательно, что сначала Матафонов свою вину отрицал. Его родные на первом заседании, где избиралась мера пресечения, говорили корреспонденту, что Сергея подставили недоброжелатели. «Однако сегодня на суде он признался во всем и попросил судью о снисхождении. Скоро ему должны вынести приговор», — добавил источник агентства. Матафонов был задержан утром 12 февраля прямо на совещании, где обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Организацией он руководил всего неделю. Следователи считают, что Матафонов в 2019 году проллобировал интересы местного предпринимателя, выбрав его подрядчиком для подключения ЖК к сетям «Водоканала» и для модернизации фильтрованной станции Первоуральска. Также он похитил стройматериалы коммунального предприятия, которые использовал на участке своего сына. После этого был арестован другой экс-руководитель «Водоканала», которого сменил Матафонов, — Артур Гузаиров. Ему вменили превышение полномочий и халатность. Он, по данным URA.RU, заключил досудебное соглашение и находится под домашним арестом. По одном из версий, задержание бывших руководителей «Водоканала» могло стать следствием борьбы за контроль над компанией, которую вели разные бизнес-группы. Победил в ней в итоге не самый активный участник — миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), сумевший проллобировать на пост гендиректора своего протеже, экс-мэра Кургана — Павла Кожевникова. Подробнее о деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший директор «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов, обвиняемый во взятке, хищении и злоупотреблении полномочиями, дал показания на своего предшественника Юрия Калину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. О том, что Матафонов заключил досудебное соглашение, агентство писало еще 18 марта. «Из-за этого судебное разбирательство шло в особом порядке, без рассмотрения доказательств. Матафонов, заключив сделку, согласился с вменяемым обвинением. В рамках дела он также дал показания на Калину», — сказал собеседник агентства. В суде Первоуральска сказали URA.RU, что с ходатайством об избрании меры пресечения для Калины, никто не обращался. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались. Государственный обвинитель попросил назначить Матафонову 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления на семь лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. Примечательно, что сначала Матафонов свою вину отрицал. Его родные на первом заседании, где избиралась мера пресечения, говорили корреспонденту, что Сергея подставили недоброжелатели. «Однако сегодня на суде он признался во всем и попросил судью о снисхождении. Скоро ему должны вынести приговор», — добавил источник агентства. Матафонов был задержан утром 12 февраля прямо на совещании, где обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Организацией он руководил всего неделю. Следователи считают, что Матафонов в 2019 году проллобировал интересы местного предпринимателя, выбрав его подрядчиком для подключения ЖК к сетям «Водоканала» и для модернизации фильтрованной станции Первоуральска. Также он похитил стройматериалы коммунального предприятия, которые использовал на участке своего сына. После этого был арестован другой экс-руководитель «Водоканала», которого сменил Матафонов, — Артур Гузаиров. Ему вменили превышение полномочий и халатность. Он, по данным URA.RU, заключил досудебное соглашение и находится под домашним арестом. По одном из версий, задержание бывших руководителей «Водоканала» могло стать следствием борьбы за контроль над компанией, которую вели разные бизнес-группы. Победил в ней в итоге не самый активный участник — миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), сумевший проллобировать на пост гендиректора своего протеже, экс-мэра Кургана — Павла Кожевникова. Подробнее о деле — в сюжете агентства.