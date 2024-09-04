04 сентября 2024

На ВЭФ обсуждают перспективы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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На ВЭФ приехали гости из 76 стран Фото:
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ВЭФ-2024

С 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум (ВЭФ). В нем принимают участие 6 тысяч гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. О том, что происходило на форуме 4 сентября в материале URA.RU.

Президент России Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте в бухте Промежуточная. Главу государства сопровождали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

Для гостей ВЭФ организаторы подготовили более ста круглых столов, заседаний, дискуссий. На них участники обсуждают вопросы международного сотрудничества, высокие технологии, в том числе развитие транспорта на Дальнем Востоке. В конференц-залах форума гости обмениваются мнениями по актуальным вопросам укрепления торговых, культурных и политических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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С 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум (ВЭФ). В нем принимают участие 6 тысяч гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. О том, что происходило на форуме 4 сентября в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте в бухте Промежуточная. Главу государства сопровождали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров. Для гостей ВЭФ организаторы подготовили более ста круглых столов, заседаний, дискуссий. На них участники обсуждают вопросы международного сотрудничества, высокие технологии, в том числе развитие транспорта на Дальнем Востоке. В конференц-залах форума гости обмениваются мнениями по актуальным вопросам укрепления торговых, культурных и политических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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