На ВЭФ обсуждают перспективы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фоторепортаж

05 сентября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

На ВЭФ приехали гости из 76 стран Фото: Владимир Смирнов/ТАСС новость из сюжета ВЭФ-2024 С 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум (ВЭФ). В нем принимают участие 6 тысяч гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. О том, что происходило на форуме 4 сентября в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте в бухте Промежуточная. Главу государства сопровождали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров. Для гостей ВЭФ организаторы подготовили более ста круглых столов, заседаний, дискуссий. На них участники обсуждают вопросы международного сотрудничества, высокие технологии, в том числе развитие транспорта на Дальнем Востоке. В конференц-залах форума гости обмениваются мнениями по актуальным вопросам укрепления торговых, культурных и политических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум (ВЭФ). В нем принимают участие 6 тысяч гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. О том, что происходило на форуме 4 сентября в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте в бухте Промежуточная. Главу государства сопровождали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров. Для гостей ВЭФ организаторы подготовили более ста круглых столов, заседаний, дискуссий. На них участники обсуждают вопросы международного сотрудничества, высокие технологии, в том числе развитие транспорта на Дальнем Востоке. В конференц-залах форума гости обмениваются мнениями по актуальным вопросам укрепления торговых, культурных и политических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.