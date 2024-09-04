Малышева назвала ягоду, которая защищает от рака груди и простаты

Природный антиоксидант — ликопин, содержащийся в арбузе, защищает глаза от повреждения свободными радикалами, провоцирующими старение и ослабление органов зрения. Об этом заявили врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов. Врачи отметили, что ликопин также защищает организм от онкологий груди и простаты.
«Защита глаза — сто процентов. Кроме того, ликопин защищает от рака груди женщин, от рака простаты мужчин», — заявила Малышева в эфире «Первого канала».
Ее коллега, иммунолог Андрей Продеус, также рассказал, что в арбузах содержится кремний, необходимый для формирования эластичной костной ткани. Он также помогает предотвратить развитие остеопороза.
Диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН заявила, что употребление свежих овощей, фруктов и необработанных круп и бобовых может снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, растительная клетчатка работает как сорбент — она забирает излишний жир и способствует его выделению.
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