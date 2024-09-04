04 сентября 2024

Малышева назвала ягоду, которая защищает от рака груди и простаты

Врач Малышева: арбуз защищает от рака груди и простаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбуз помогает защитить глаза от болезней
Арбуз помогает защитить глаза от болезней Фото:

Природный антиоксидант — ликопин, содержащийся в арбузе, защищает глаза от повреждения свободными радикалами, провоцирующими старение и ослабление органов зрения. Об этом заявили врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов. Врачи отметили, что ликопин также защищает организм от онкологий груди и простаты.

«Защита глаза — сто процентов. Кроме того, ликопин защищает от рака груди женщин, от рака простаты мужчин», — заявила Малышева в эфире «Первого канала».

Ее коллега, иммунолог Андрей Продеус, также рассказал, что в арбузах содержится кремний, необходимый для формирования эластичной костной ткани. Он также помогает предотвратить развитие остеопороза.

Диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН заявила, что употребление свежих овощей, фруктов и необработанных круп и бобовых может снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, растительная клетчатка работает как сорбент — она забирает излишний жир и способствует его выделению.

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Природный антиоксидант — ликопин, содержащийся в арбузе, защищает глаза от повреждения свободными радикалами, провоцирующими старение и ослабление органов зрения. Об этом заявили врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов. Врачи отметили, что ликопин также защищает организм от онкологий груди и простаты. «Защита глаза — сто процентов. Кроме того, ликопин защищает от рака груди женщин, от рака простаты мужчин», — заявила Малышева в эфире «Первого канала». Ее коллега, иммунолог Андрей Продеус, также рассказал, что в арбузах содержится кремний, необходимый для формирования эластичной костной ткани. Он также помогает предотвратить развитие остеопороза. Диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН заявила, что употребление свежих овощей, фруктов и необработанных круп и бобовых может снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, растительная клетчатка работает как сорбент — она забирает излишний жир и способствует его выделению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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