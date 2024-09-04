04 сентября 2024

Жителя Курска задержали за передачу «Азову»* зенитного прожектора

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Мужчина помогал «Азову»* сбивать российские БПЛА Фото:

Житель Курска передал полку «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Возбуждено уголовное дело за содействие и финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка „Азов“ и предложил зенитный прожектор. Этот прожектор 45-летний мужчина спроектировал лично», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Свой прожектор Ревин отправил в полк Азов из Курска в Киев через Литву. После тестирования прожектора представители террористической организации сообщили задержанному, что им нужны еще такие прожекторы, чтобы сбивать дроны РФ.

Ранее группировка войск «Запад» поразила восемь формирований украинских войск, в том числе бригаду «Азов». Поражение живой силе и технике было нанесено 12-й бригады «Азов», пишет RT.

*Азов — террористическая организация, запрещенная в России

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Житель Курска передал полку «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Возбуждено уголовное дело за содействие и финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в силовых структурах. «Уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка „Азов“ и предложил зенитный прожектор. Этот прожектор 45-летний мужчина спроектировал лично», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Свой прожектор Ревин отправил в полк Азов из Курска в Киев через Литву. После тестирования прожектора представители террористической организации сообщили задержанному, что им нужны еще такие прожекторы, чтобы сбивать дроны РФ. Ранее группировка войск «Запад» поразила восемь формирований украинских войск, в том числе бригаду «Азов». Поражение живой силе и технике было нанесено 12-й бригады «Азов», пишет RT. *Азов — террористическая организация, запрещенная в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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