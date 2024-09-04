Жителя Курска задержали за передачу «Азову»* зенитного прожектора

05 сентября 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Мужчина помогал «Азову»* сбивать российские БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Курска передал полку «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Возбуждено уголовное дело за содействие и финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в силовых структурах. «Уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка „Азов“ и предложил зенитный прожектор. Этот прожектор 45-летний мужчина спроектировал лично», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Свой прожектор Ревин отправил в полк Азов из Курска в Киев через Литву. После тестирования прожектора представители террористической организации сообщили задержанному, что им нужны еще такие прожекторы, чтобы сбивать дроны РФ. Ранее группировка войск «Запад» поразила восемь формирований украинских войск, в том числе бригаду «Азов». Поражение живой силе и технике было нанесено 12-й бригады «Азов», пишет RT. *Азов — террористическая организация, запрещенная в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Курска передал полку «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Возбуждено уголовное дело за содействие и финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в силовых структурах. «Уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка „Азов“ и предложил зенитный прожектор. Этот прожектор 45-летний мужчина спроектировал лично», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Свой прожектор Ревин отправил в полк Азов из Курска в Киев через Литву. После тестирования прожектора представители террористической организации сообщили задержанному, что им нужны еще такие прожекторы, чтобы сбивать дроны РФ. Ранее группировка войск «Запад» поразила восемь формирований украинских войск, в том числе бригаду «Азов». Поражение живой силе и технике было нанесено 12-й бригады «Азов», пишет RT. *Азов — террористическая организация, запрещенная в России