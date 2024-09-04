Житель Курска передал полку «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Возбуждено уголовное дело за содействие и финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Уроженец Черниговской области Виталий Ревин признался, что связался с представителем полка „Азов“ и предложил зенитный прожектор. Этот прожектор 45-летний мужчина спроектировал лично», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Свой прожектор Ревин отправил в полк Азов из Курска в Киев через Литву. После тестирования прожектора представители террористической организации сообщили задержанному, что им нужны еще такие прожекторы, чтобы сбивать дроны РФ.
Ранее группировка войск «Запад» поразила восемь формирований украинских войск, в том числе бригаду «Азов». Поражение живой силе и технике было нанесено 12-й бригады «Азов», пишет RT.
*Азов — террористическая организация, запрещенная в России
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