Захарова «отправила» глав МИД стран НАТО в отставку вслед за Кулебой

Захарова: главам МИД стран НАТО надо уйти в отставку за Кулебой

05 сентября 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Захарова считает, что данный флешмоб обязан завируситься в натовских странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главам дипведомств стран НАТО следует вслед за украинским министром Дмитрием Кулебой отправиться в отставку. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Министр иностранных дел Швеции Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой?» — отметила Захарова в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил кандидатуру первого заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу на пост главы Министерства иностранных дел. Эта инициатива была озвучена в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главам дипведомств стран НАТО следует вслед за украинским министром Дмитрием Кулебой отправиться в отставку. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Министр иностранных дел Швеции Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой?» — отметила Захарова в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил кандидатуру первого заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу на пост главы Министерства иностранных дел. Эта инициатива была озвучена в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде.