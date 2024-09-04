04 сентября 2024

Захарова «отправила» глав МИД стран НАТО в отставку вслед за Кулебой

Захарова: главам МИД стран НАТО надо уйти в отставку за Кулебой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова считает, что данный флешмоб обязан завируситься в натовских странах Фото:

Главам дипведомств стран НАТО следует вслед за украинским министром Дмитрием Кулебой отправиться в отставку. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Министр иностранных дел Швеции Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой?» — отметила Захарова в своем telegram-канале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил кандидатуру первого заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу на пост главы Министерства иностранных дел. Эта инициатива была озвучена в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главам дипведомств стран НАТО следует вслед за украинским министром Дмитрием Кулебой отправиться в отставку. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Министр иностранных дел Швеции Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой?» — отметила Захарова в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил кандидатуру первого заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу на пост главы Министерства иностранных дел. Эта инициатива была озвучена в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...