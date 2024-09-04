Главам дипведомств стран НАТО следует вслед за украинским министром Дмитрием Кулебой отправиться в отставку. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Министр иностранных дел Швеции Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой?» — отметила Захарова в своем telegram-канале.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил кандидатуру первого заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу на пост главы Министерства иностранных дел. Эта инициатива была озвучена в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде.
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