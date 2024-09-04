В ХМАО пройдет международный кинофестиваль об участниках СВО

В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) 9, 10 и 11 сентября пройдут мероприятия в рамках международного фестиваля кино об участниках спецоперации. Об этом в соцсети сообщили местные власти.
«9 и 10 сентября мероприятия фестиваля пройдут в Нижневартовске и Сургуте. Завершится фестиваль 11 сентября в Ханты-Мансийске. Зрители увидят документальные киноленты об участниках специальной военной операции», — сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале.
В рамках фестиваля состоится выставка графических портретов участников специальной военной операции «Уголь земли Русской». Участниками и зрителями станут студенты и школьники, представители «Юнармии», «Движения Первых», некоммерческих организаций, патриотических и молодёжных клубов, а также ветеранских организаций.
Рыболовный фестиваль «Клевый берег» по мотивам сказок пройдет в Ханты-Мансийске в середине сентября. Гости смогут нарядиться в тематические костюмы и порыбачить. Программа фестиваля включает соревновательную и развлекательную части.
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