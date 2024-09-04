04 сентября 2024

В ХМАО пройдет международный кинофестиваль об участниках СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зрители смогут увидеть документальные картины о бойцах спецоперации
Зрители смогут увидеть документальные картины о бойцах спецоперации Фото:

В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) 9, 10 и 11 сентября пройдут мероприятия в рамках международного фестиваля кино об участниках спецоперации. Об этом в соцсети сообщили местные власти.

«9 и 10 сентября мероприятия фестиваля пройдут в Нижневартовске и Сургуте. Завершится фестиваль 11 сентября в Ханты-Мансийске. Зрители увидят документальные киноленты об участниках специальной военной операции», — сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале.

В рамках фестиваля состоится выставка графических портретов участников специальной военной операции «Уголь земли Русской». Участниками и зрителями станут студенты и школьники, представители «Юнармии», «Движения Первых», некоммерческих организаций, патриотических и молодёжных клубов, а также ветеранских организаций.

Рыболовный фестиваль «Клевый берег» по мотивам сказок пройдет в Ханты-Мансийске в середине сентября. Гости смогут нарядиться в тематические костюмы и порыбачить. Программа фестиваля включает соревновательную и развлекательную части.

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В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) 9, 10 и 11 сентября пройдут мероприятия в рамках международного фестиваля кино об участниках спецоперации. Об этом в соцсети сообщили местные власти. «9 и 10 сентября мероприятия фестиваля пройдут в Нижневартовске и Сургуте. Завершится фестиваль 11 сентября в Ханты-Мансийске. Зрители увидят документальные киноленты об участниках специальной военной операции», — сообщила мэрия Нижневартовска в своем telegram-канале. В рамках фестиваля состоится выставка графических портретов участников специальной военной операции «Уголь земли Русской». Участниками и зрителями станут студенты и школьники, представители «Юнармии», «Движения Первых», некоммерческих организаций, патриотических и молодёжных клубов, а также ветеранских организаций. Рыболовный фестиваль «Клевый берег» по мотивам сказок пройдет в Ханты-Мансийске в середине сентября. Гости смогут нарядиться в тематические костюмы и порыбачить. Программа фестиваля включает соревновательную и развлекательную части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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