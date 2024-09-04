Челябинскую Детскую филармонию назовут именем дирижера Адика Абдурахманова

Детскую филармонию Челябинской области назовут именем покойного дирижера Адика Абдурахманова. Об этом на юбилейном концерте в честь 40-летия музыкального учреждения сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Поддерживаю инициативу присвоить Детской филармонии Челябинской области имя легендарного маэстро. Адик Аскарович внес неоценимый личный вклад в развитие культуры в регионе. Уверен, что из стен нашей филармонии выйдут великие музыканты», — сообщил Текслер, поздравляя коллектив с юбилеем.
В 2008 году работа учреждения была остановлена из-за аварийности здания. А в 2019 году решением губернатора Текслера началось возрождение филармонии. В 2021 году обновленная Детская филармония начала свою работу, став концертной и образовательной площадкой для одаренных детей региона.
На праздничный концерт губернатор пришел вместе со своей супругой Ириной Текслер. Ранее жена губернатора не смогла сдержать слез во время церемонии прощания с главным дирижером Челябинской филармонии Адиком Абдурахмановым. Супруга главы региона назвала смерть маэстро невосполнимой утратой
Адик Абдурахманов умер в феврале 2024 года на 63-м году жизни. Тогда Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Он пообещал, что в регионе будут приняты меры по увековечиванию памяти музыканта.
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