04 сентября 2024

Челябинскую Детскую филармонию назовут именем дирижера Адика Абдурахманова

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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, абдурахманов адик
Учреждение будет носить имя прославленного дирижера Фото:

Детскую филармонию Челябинской области назовут именем покойного дирижера Адика Абдурахманова. Об этом на юбилейном концерте в честь 40-летия музыкального учреждения сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Поддерживаю инициативу присвоить Детской филармонии Челябинской области имя легендарного маэстро. Адик Аскарович внес неоценимый личный вклад в развитие культуры в регионе. Уверен, что из стен нашей филармонии выйдут великие музыканты», — сообщил Текслер, поздравляя коллектив с юбилеем.

В 2008 году работа учреждения была остановлена из-за аварийности здания. А в 2019 году решением губернатора Текслера началось возрождение филармонии. В 2021 году обновленная Детская филармония начала свою работу, став концертной и образовательной площадкой для одаренных детей региона.

На праздничный концерт губернатор пришел вместе со своей супругой Ириной Текслер. Ранее жена губернатора не смогла сдержать слез во время церемонии прощания с главным дирижером Челябинской филармонии Адиком Абдурахмановым. Супруга главы региона назвала смерть маэстро невосполнимой утратой

Адик Абдурахманов умер в феврале 2024 года на 63-м году жизни. Тогда Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Он пообещал, что в регионе будут приняты меры по увековечиванию памяти музыканта.

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Детскую филармонию Челябинской области назовут именем покойного дирижера Адика Абдурахманова. Об этом на юбилейном концерте в честь 40-летия музыкального учреждения сообщил губернатор Алексей Текслер. «Поддерживаю инициативу присвоить Детской филармонии Челябинской области имя легендарного маэстро. Адик Аскарович внес неоценимый личный вклад в развитие культуры в регионе. Уверен, что из стен нашей филармонии выйдут великие музыканты», — сообщил Текслер, поздравляя коллектив с юбилеем. В 2008 году работа учреждения была остановлена из-за аварийности здания. А в 2019 году решением губернатора Текслера началось возрождение филармонии. В 2021 году обновленная Детская филармония начала свою работу, став концертной и образовательной площадкой для одаренных детей региона. На праздничный концерт губернатор пришел вместе со своей супругой Ириной Текслер. Ранее жена губернатора не смогла сдержать слез во время церемонии прощания с главным дирижером Челябинской филармонии Адиком Абдурахмановым. Супруга главы региона назвала смерть маэстро невосполнимой утратой Адик Абдурахманов умер в феврале 2024 года на 63-м году жизни. Тогда Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Он пообещал, что в регионе будут приняты меры по увековечиванию памяти музыканта.
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