Удачно порыбачил курганец в Кетовском округе
Житель Курганской области за несколько часов поймал богатый улов рыбы на реке Тобол у деревни Белый Яр в Кетовском округе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Наловил тазик рыбы на Тоболе перед Белым Яром. Рыбачил с 9:00 до 13:00», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее один из любителей рыбалки похвастался богатым уловом у курганского села Нижнетобольного. Рыбак выловил в реке огромную щуку.
Улов курганского рыбака
Рыбное место на реке Тобол
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