04 сентября 2024

Курганец наловил полный таз рыбы у Белого Яра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удачно порыбачил курганец в Кетовском округе
Удачно порыбачил курганец в Кетовском округе Фото:

Житель Курганской области за несколько часов поймал богатый улов рыбы на реке Тобол у деревни Белый Яр в Кетовском округе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Наловил тазик рыбы на Тоболе перед Белым Яром. Рыбачил с 9:00 до 13:00», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее один из любителей рыбалки похвастался богатым уловом у курганского села Нижнетобольного. Рыбак выловил в реке огромную щуку.

Улов курганского рыбака
Улов курганского рыбака
Фото:
Рыбное место на реке Тобол
Рыбное место на реке Тобол
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Курганской области за несколько часов поймал богатый улов рыбы на реке Тобол у деревни Белый Яр в Кетовском округе. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Наловил тазик рыбы на Тоболе перед Белым Яром. Рыбачил с 9:00 до 13:00», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее один из любителей рыбалки похвастался богатым уловом у курганского села Нижнетобольного. Рыбак выловил в реке огромную щуку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...