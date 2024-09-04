Экс-президент челябинского «Рависа» Косилов не хочет платить 110 млн рублей

05 сентября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Косилов пытается отбить финансовые претензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-президент челябинского «Рависа» Андрей Косилов не хочет платить 110 млн рублей своей бывшему агрохолдингу за жмых рапса, который был продан по убыточной цене в период его правления. Бывший заместитель губернатора пытается опротестовать решение Арбитражного суда региона в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. «Принять апелляционные жалобы ООО „Совхоз Береговой“, Косилова Андрея Николаевича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 29 июля 2024 года. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 22 октября 2024 года», — следует из картотеки Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Ранее Арбитражный суд региона присудил взыскать с Косилова в пользу агрохолдинга «Равис» 110 млн рублей за жмых рапса и подсолнечника в качестве возмещения убытков и компенсации упущенной выгоды. Как следует из материала дела, судом установлен факт занижения цены имущества ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», реализованного по договору поставки 1 января 2019 года, более чем в 17-20 раз от цены в худшую для общества сторону. В документе фигурирует два договора. В декабре 2017 года сосновский агрохолдинг заключил с бывшим совхозом семьи Косиловых «Береговой» в Каслинском районе соглашение. «Равис» поставлял семена подсолнечника и рапса, совхоз их превращал в жмых с фузом и должен был возвращать обратно, получая оплату за проведенную работу. Спустя год второй договор определил, что товар отдавать не надо: жмых «Равис» согласился продавать самому «Береговому» по цене одного рубля за килограмм. Всего совхоз закупил продукции 4,547 тонны. В пресс-службе «Равис» ситуацию не комментируют. Косилов на звонки не отвечает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент челябинского «Рависа» Андрей Косилов не хочет платить 110 млн рублей своей бывшему агрохолдингу за жмых рапса, который был продан по убыточной цене в период его правления. Бывший заместитель губернатора пытается опротестовать решение Арбитражного суда региона в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. «Принять апелляционные жалобы ООО „Совхоз Береговой“, Косилова Андрея Николаевича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 29 июля 2024 года. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 22 октября 2024 года», — следует из картотеки Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Ранее Арбитражный суд региона присудил взыскать с Косилова в пользу агрохолдинга «Равис» 110 млн рублей за жмых рапса и подсолнечника в качестве возмещения убытков и компенсации упущенной выгоды. Как следует из материала дела, судом установлен факт занижения цены имущества ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», реализованного по договору поставки 1 января 2019 года, более чем в 17-20 раз от цены в худшую для общества сторону. В документе фигурирует два договора. В декабре 2017 года сосновский агрохолдинг заключил с бывшим совхозом семьи Косиловых «Береговой» в Каслинском районе соглашение. «Равис» поставлял семена подсолнечника и рапса, совхоз их превращал в жмых с фузом и должен был возвращать обратно, получая оплату за проведенную работу. Спустя год второй договор определил, что товар отдавать не надо: жмых «Равис» согласился продавать самому «Береговому» по цене одного рубля за килограмм. Всего совхоз закупил продукции 4,547 тонны. В пресс-службе «Равис» ситуацию не комментируют. Косилов на звонки не отвечает.