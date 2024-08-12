Бывший челябинский вице-губернатор Косилов заплатит 110 миллионов рублей за жмых

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов заплатит агрохолдингу «Равис» 110 млн рублей за жмых рапса и подсолнечника. Арбитражный суд региона взыскал средства в качестве возмещения убытков и компенсации упущенной выгоды.
«Судом установлен и материалами дела подтверждается факт занижения цены имущества ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“, реализованного по договору поставки 1 января 2019 года, более чем в 17-20 раз от цены в худшую для общества сторону. [Сопоставлялись] цены, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки», — отмечено в судебном решении, которое имеется в распоряжении URA.RU.
В документе фигурирует два договора. В декабре 2017 года сосновский агрохолдинг заключил с бывшим совхозом семьи Косиловых «Береговой» в Каслинском районе соглашение. «Равис» поставлял семена подсолнечника и рапса, совхоз их превращал в жмых с фузом и должен был возвращать обратно, получая оплату за проведенную работу. Спустя год второй договор определил, что товар отдавать не надо: жмых «Равис» согласился продавать самому «Береговому» по цене одного рубля за килограмм. Всего совхоз закупил продукции 4,547 тонны.
Судебный эксперт сообщил, что в тот же период сырье стоило дороже: подсолнечник — 13-22 рубля, рапс — за 17-32 рубля. Сам «Равис» приобретал товар у других поставщиков и «Берегового» по 17,5-21 рублю. В свою очередь, «Береговой» продавал жмых на сторону по 14-19,8 рубля. В результате «Равис» получил 81,395 млн рублей убытка. Занимая деньги, он переплатил, как минимум 28,879 млн рублей процентов.
Эти средства составили спорную сумму. Ответчик настаивал на том, что сменивший Косилова на посту гендиректора «Рависа» Андрей Ишмаметьев знал о сделках до момента вступления в должность и пропустил срок подачи иска летом 2022 года. Ишмаметьев, когда Косилов отсутствовал, в числе других выполнял функции руководителя. Третья сторона, юристы «Берегового», сделку предложили рассматривать в комплексе. Они отметили, что совхоз фактически являлся структурным подразделением «Рависа». Косилов к этому добавил, что сделки являлись одним из звеньев торговых операций внутри корпоративной группы компаний. Операции были направлены на достижение единой экономической цели. Агрохолдинг в рассматриваемые периоды являлся прибыльным, уточнил ответчик.
Суд не согласился с доводами. Он обратил внимание на то, что вновь назначенный гендиректор выявил факты намеренного причинения вреда истцу со стороны бывшего руководителя. Ущерб нанесен путем продажи имущества «Рависа» по заниженной цене аффилированному с ответчиком юридическому лицу по сделкам с заинтересованностью. Договор поставки жмыха поставлялся по явно невыгодной для агрохолдинга цене, указал суд. Когда договоры подписывались, Ишмаметьев гендиректором не являлся, и не мог направить иск в суд. Это позволило восстановить течение срока исковой давности с момента его назначения в июле 2022 года. Судья Александр Ефимов отказался связывать прибыль «Рависа» и операции со жмыхом, заключив, что успешная работа не отменила требования к рачительному поведению во всем.
Пока шел суд, на имущество Косилова было наложено обеспечение. Чтобы его снять, ответчик внес на счет суда 92,6 млн рублей в качестве оплаты обеспечения возможных обязательств.
В мае суд взыскал с «Берегового» 57 млн рублей. Было отмечено, что агрохолдинг направил 7,3 млн кг семян, из которых 600 тонн семян в масло переработано не было и жмых полностью не возвращен — только частично.
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