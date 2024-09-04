Politico: США выразили тревогу из-за массовых перестановок во власти Украины

Американские чиновники выразили опасения в связи с недавними изменениями в составе украинского правительства. Об этом сообщает представитель администрации США.
«Возможно, есть причины для беспокойства», — заявил представитель изданию Politico. Согласно информации, западные союзники не выражали открытой критики в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на опасения по поводу назначения лоялистов на ключевые позиции в правительстве.
В Украине за последнее время произошел ряд отставок на высокопоставленных государственных должностях. Среди ушедших в отставку — глава МИД Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук, а также замглавы офиса президента Зеленского Ростислав Шурма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.