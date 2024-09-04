04 сентября 2024

Politico: США выразили тревогу из-за массовых перестановок во власти Украины

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В США чиновники выразили беспокойство из-за перестановок на Украине
В США чиновники выразили беспокойство из-за перестановок на Украине Фото:

Американские чиновники выразили опасения в связи с недавними изменениями в составе украинского правительства. Об этом сообщает представитель администрации США.

«Возможно, есть причины для беспокойства», — заявил представитель изданию Politico. Согласно информации, западные союзники не выражали открытой критики в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на опасения по поводу назначения лоялистов на ключевые позиции в правительстве.

В Украине за последнее время произошел ряд отставок на высокопоставленных государственных должностях. Среди ушедших в отставку — глава МИД Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук, а также замглавы офиса президента Зеленского Ростислав Шурма.

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Американские чиновники выразили опасения в связи с недавними изменениями в составе украинского правительства. Об этом сообщает представитель администрации США. «Возможно, есть причины для беспокойства», — заявил представитель изданию Politico. Согласно информации, западные союзники не выражали открытой критики в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на опасения по поводу назначения лоялистов на ключевые позиции в правительстве. В Украине за последнее время произошел ряд отставок на высокопоставленных государственных должностях. Среди ушедших в отставку — глава МИД Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук, а также замглавы офиса президента Зеленского Ростислав Шурма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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