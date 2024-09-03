Отставки министров Украины и кадровый кризис: кого и зачем уволил Зеленский

04 сентября 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Команду Владимира Зеленского покидают ключевые фигуры Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине анонсировали большую перезагрузку министров, при этом следом ожидаются увольнения целого ряда руководителей с ключевых должностей в стране. Президент Владимир Зеленский со своей стороны заявил о необходимости усилить некоторые направления в правительстве. Что известно об отставке членов его команды на данный момент — в материале URA.RU. На Украине анонсировали массовое увольнение министров О большой перезагрузке кабинета министров заявил глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Он анонсировал изменение более 50% штатной численности. «Нас ждет день увольнений, а затем день назначений. Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября», — написал Арахамия в своем telegram-канале. В Верховной Раде объявили о больших кадровых ротациях Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Три министра и глава Фонда госимущества заявили об отставке Заявления об отставке на фоне информации о перегрузке подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Желание уйти с поста глава Фонда госимущества озвучил Виталий Коваль. Также украинские СМИ сообщали о вероятной отставке замглавы офиса президента Украины Ермака Ростислава Шурмы. Вице-премьер Украины Верещук подала в отставку Заявление об уходе с поста написала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Она объявила о перезагрузке, отметив, что проработала почти три года в правительстве, и поблагодарила президента Украины, а также премьера и членов правительства за сотрудничество. 44-летняя Верещук в начале своей карьеры служила на офицерских должностях в ВСУ. В 2010 году работала директором «Агентства регионального развития «Жолковщина — европейский дом». Была избрана городским главой Равы-Русской, став в 2010 года самой молодой женщиной-градоначальником на Украине. В 2020 году на выборах городского главы Киева, на которых победил Виталий Кличко, заняла пятое место. Годом позже фракция правящей партии «Слуга народа» выдвинула Верещук на пост вице-премьера — Министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины. Высказывала мнение, что получение украинцем паспорта России должно рассматриваться как преступление. Увольнение вице-премьера Ольги Стефанишиной Также о своем уходе с поста заявила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Украины объявила Ольга Стефанишина. По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, ее заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. 38-летняя Стефанишина начинала карьеру в частной юридической практике. В конце 2007 года стала сотрудницей Министерства юстиции Украины. В 2017 году работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. После увольнения в 2019 году работала советником в юридической фирме, а годом позже Верховная рада проголосовала за назначение Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины. Зеленский уволил замглавы офиса президента Ростислава Шурму Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября освободил от занимаемой должности заместителя руководителя своего офиса Ростислава Шурму. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы государства. Родившийся во Львове в 1983 году Шурма был генеральным директором ПАО «Запорожсталь» на протяжении семи лет. В июле 2014 года стал главой партии «Индустриальная Украина». В 2015 года избран председателем региональной организации политической партии «Оппозиционный блок» в Запорожской области. В 2021 году стал заместителем руководителя Офиса президента Украины. В 2022, будучи на этом посту, презентовал проект налоговой реформы Украины «10-10-10» (10% — налог на прибыль, 10% — НДФЛ и 10% — НДС). «Ему дали бумагу и ручку»: на Украине заявили о скорой отставке Кулебы На Украине появилась информация о скорой отставке еще одного руководителя — главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Подробности о причинах его возможного увольнения или официальных комментариев от МИД Украины пока нет. «Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). Министром иностранных дел Украины 43-летний Кулеба является с марта 2020 года. До назначения был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Начинал карьеру атташе Службы главного юридического советника МИД Украины. В 2016 году был назначен Постоянным представителем Украины в Совете Европы. На Украине заговорили о вероятной отставке главы МИД страны Дмитрия Кулебы Фото: Официальный сайт президента Украины В Раде заявили о кадровом кризисе Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что власти Украины закрывают глаза на интеллектуальный и кадровый голод. При этом в государстве наблюдается полный развал всех государственных институтов за пять лет. Геращенко также раскритиковала команду президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие стратегии спасения страны, указав на хаотичную подготовку законопроектов по налогам и бюджету. Она также призвала к созданию правительства национального спасения, контролируемого парламентом, чтобы вытащить страну из экономической и институциональной пропасти. Зеленский объяснил кадровые перестановки Президент Украины подчеркнул, что грядущая осень будет чрезвычайна важна для государства. В своем telegram-канале он заявил о необходимости усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики. Украинский лидер также отметил, что важна связь между властью с общинами при подготовке к зиме, а также усиление работы с НАТО. Владимир Зеленский сказал, что в стране назрела необходимость в укреплении внутренней и внешней политики Фото: Официальный сайт президента Украины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине анонсировали большую перезагрузку министров, при этом следом ожидаются увольнения целого ряда руководителей с ключевых должностей в стране. Президент Владимир Зеленский со своей стороны заявил о необходимости усилить некоторые направления в правительстве. Что известно об отставке членов его команды на данный момент — в материале URA.RU. О большой перезагрузке кабинета министров заявил глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Он анонсировал изменение более 50% штатной численности. «Нас ждет день увольнений, а затем день назначений. Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября», — написал Арахамия в своем telegram-канале. Заявления об отставке на фоне информации о перегрузке подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Желание уйти с поста глава Фонда госимущества озвучил Виталий Коваль. Также украинские СМИ сообщали о вероятной отставке замглавы офиса президента Украины Ермака Ростислава Шурмы. Заявление об уходе с поста написала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Она объявила о перезагрузке, отметив, что проработала почти три года в правительстве, и поблагодарила президента Украины, а также премьера и членов правительства за сотрудничество. 44-летняя Верещук в начале своей карьеры служила на офицерских должностях в ВСУ. В 2010 году работала директором «Агентства регионального развития «Жолковщина — европейский дом». Была избрана городским главой Равы-Русской, став в 2010 года самой молодой женщиной-градоначальником на Украине. В 2020 году на выборах городского главы Киева, на которых победил Виталий Кличко, заняла пятое место. Годом позже фракция правящей партии «Слуга народа» выдвинула Верещук на пост вице-премьера — Министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины. Высказывала мнение, что получение украинцем паспорта России должно рассматриваться как преступление. Также о своем уходе с поста заявила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Украины объявила Ольга Стефанишина. По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, ее заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. 38-летняя Стефанишина начинала карьеру в частной юридической практике. В конце 2007 года стала сотрудницей Министерства юстиции Украины. В 2017 году работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. После увольнения в 2019 году работала советником в юридической фирме, а годом позже Верховная рада проголосовала за назначение Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины. Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября освободил от занимаемой должности заместителя руководителя своего офиса Ростислава Шурму. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы государства. Родившийся во Львове в 1983 году Шурма был генеральным директором ПАО «Запорожсталь» на протяжении семи лет. В июле 2014 года стал главой партии «Индустриальная Украина». В 2015 года избран председателем региональной организации политической партии «Оппозиционный блок» в Запорожской области. В 2021 году стал заместителем руководителя Офиса президента Украины. В 2022, будучи на этом посту, презентовал проект налоговой реформы Украины «10-10-10» (10% — налог на прибыль, 10% — НДФЛ и 10% — НДС). На Украине появилась информация о скорой отставке еще одного руководителя — главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Подробности о причинах его возможного увольнения или официальных комментариев от МИД Украины пока нет. «Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). Министром иностранных дел Украины 43-летний Кулеба является с марта 2020 года. До назначения был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Начинал карьеру атташе Службы главного юридического советника МИД Украины. В 2016 году был назначен Постоянным представителем Украины в Совете Европы. Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что власти Украины закрывают глаза на интеллектуальный и кадровый голод. При этом в государстве наблюдается полный развал всех государственных институтов за пять лет. Геращенко также раскритиковала команду президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие стратегии спасения страны, указав на хаотичную подготовку законопроектов по налогам и бюджету. Она также призвала к созданию правительства национального спасения, контролируемого парламентом, чтобы вытащить страну из экономической и институциональной пропасти. Президент Украины подчеркнул, что грядущая осень будет чрезвычайна важна для государства. В своем telegram-канале он заявил о необходимости усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики. Украинский лидер также отметил, что важна связь между властью с общинами при подготовке к зиме, а также усиление работы с НАТО.