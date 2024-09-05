Глава ВТБ дал категоричный прогноз по ключевой ставке

Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что Центробанк России оставит ключевую ставку на прежнем уровне (18%) до конца года на предстоящем заседании. Снижения ожидать не стоит.
«Не знаю. Мы считаем, что достаточно на долгую перспективу она, по крайней мере до конца года не ждем снижения точно», — заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, его слова приводит РИА Новости. В то же время, его аналитики ожидают увеличения до 20%.
Костин также заметил изменения в воздействии ключевой ставки на экономику и указал на необходимость пересмотра подходов к ее применению. Он уточнил, что руководство ЦБ знает об этой проблеме.
Ранее Центробанк предоставил сценарии развития экономики РФ в период 2025-2027 годов. По их прогнозам, инфляция способна возрасти до уровней 13–15%, в то время как ключевая ставка может быть увеличена до 20–22%.
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