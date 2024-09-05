В Белгородской области создали добровольческий отряд для защиты региона

Добровольческий отряд «Барс-Белгород» начали формировать в Белгородской области. Этим занимается руководство региона вместе с Минобороны РФ, заявили в ведомстве.
«В целях защиты жизни и здоровья граждан, [МО РФ] совместно с Администрацией Губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд „Барс-Белгород“, — сообщили Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это связано с ростом напряженности в регионе из-за обстрелов ВСУ и угрозы населению со стороны украинской армии.
Отряд будет охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры и уничтожать беспилотники и диверсионно-разведывательные группы Украины. Также «Барс-Белгород» будет эвакуировать местных жителей и обеспечивать режим КТО. Все перечисленные задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области.
В настоящее время проходит обучение и подготовка личного состава «Барса-Белгород». Добровольцы стреляют, метают гранаты, ведут огонь с открытых и закрытых огневых позиций, действуют в составе подразделений, организуют управление в ходе выполнения задач.
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