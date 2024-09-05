В Белгородской области создали добровольческий отряд для защиты региона

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Добровольческий отряд "Барс-Белгород" будет заниматься обороной Белгородской области от БПЛА и диверсионных групп ВСУ, сообщили в МО РФ
Добровольческий отряд "Барс-Белгород" будет заниматься обороной Белгородской области от БПЛА и диверсионных групп ВСУ, сообщили в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Добровольческий отряд «Барс-Белгород» начали формировать в Белгородской области. Этим занимается руководство региона вместе с Минобороны РФ, заявили в ведомстве.

«В целях защиты жизни и здоровья граждан, [МО РФ] совместно с Администрацией Губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд „Барс-Белгород“, — сообщили Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это связано с ростом напряженности в регионе из-за обстрелов ВСУ и угрозы населению со стороны украинской армии.

Отряд будет охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры и уничтожать беспилотники и диверсионно-разведывательные группы Украины. Также «Барс-Белгород» будет эвакуировать местных жителей и обеспечивать режим КТО. Все перечисленные задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области.

В настоящее время проходит обучение и подготовка личного состава «Барса-Белгород». Добровольцы стреляют, метают гранаты, ведут огонь с открытых и закрытых огневых позиций, действуют в составе подразделений, организуют управление в ходе выполнения задач.

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Добровольческий отряд «Барс-Белгород» начали формировать в Белгородской области. Этим занимается руководство региона вместе с Минобороны РФ, заявили в ведомстве. «В целях защиты жизни и здоровья граждан, [МО РФ] совместно с Администрацией Губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд „Барс-Белгород“, — сообщили Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это связано с ростом напряженности в регионе из-за обстрелов ВСУ и угрозы населению со стороны украинской армии. Отряд будет охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры и уничтожать беспилотники и диверсионно-разведывательные группы Украины. Также «Барс-Белгород» будет эвакуировать местных жителей и обеспечивать режим КТО. Все перечисленные задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. В настоящее время проходит обучение и подготовка личного состава «Барса-Белгород». Добровольцы стреляют, метают гранаты, ведут огонь с открытых и закрытых огневых позиций, действуют в составе подразделений, организуют управление в ходе выполнения задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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