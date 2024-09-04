В ХМАО водитель погиб, врезавшись в грузовик на встречной полосе

В Нефтеюганском районе водитель за рулем Toyota вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«В Нефтеюганском районе, водитель Toyota, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota скончался на месте происшествия», — сообщает telegram-канал ведомства.
Водитель грузовика получил травмы. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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