04 сентября 2024

В ХМАО водитель погиб, врезавшись в грузовик на встречной полосе

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель легковушки
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель легковушки Фото:

В Нефтеюганском районе водитель за рулем Toyota вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В Нефтеюганском районе, водитель Toyota, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota скончался на месте происшествия», — сообщает telegram-канал ведомства.

Водитель грузовика получил травмы. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске внедорожник сбил ребенка. Девятилетняя девочка выбежала из подъезда и попала под колеса автомобиля.

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В Нефтеюганском районе водитель за рулем Toyota вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «В Нефтеюганском районе, водитель Toyota, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota скончался на месте происшествия», — сообщает telegram-канал ведомства. Водитель грузовика получил травмы. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске внедорожник сбил ребенка. Девятилетняя девочка выбежала из подъезда и попала под колеса автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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