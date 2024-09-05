Песков: для помощи Дурову ресурсы России ограничены

Россия имеет ограниченные ресурсы, чтобы помочь основателю Telegram Павлу Дурову, которому грозит во Франции до 20 лет тюрьмы. Поскольку Париж расценивает французское гражданство как приоритетное, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Российская сторона, конечно же, готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь. Но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции. И, конечно, для французских властей это его гражданство является единственным и приоритетным», — сказал Песков «Известиям». По его словам, ситуация с основателем Telegram навряд ли сподвигнет на диалог РФ и Франции.
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Бизнесмена выпустили под залог.
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