Челябинцев ожидает неделя «бабьего лета»

В Челябинске с 8 по 13 сентября ожидается теплая и сухая погода — «бабье лето» продлится почти неделю. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео».
«С 8 по 13 сентября в Челябинске ожидается от 18 до 21 градуса тепла. Преимущественно солнечно, возможны минимальные осадки с середины следующей недели», — говорится на сайте метеорологов.
Ночные температуры будут держаться на уровне 9-12 градусов тепла. Ветер стихнет, его скорость составит 2-4 метра в секунду. Синоптики сообщают, что теплая и сухая погода придет в регион после дождя с порывами ветра до 10 метров в секунду, который ожидается в субботу, 7 сентября.
Ранее синоптики сообщали о том, что в День города, 7 сентября, в Челябинске ожидается довольно теплая погода без осадков. Основным хедлайнером праздника станет Дима Билан, концерт начнется у челябинского Торгового центра в 17:00.
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