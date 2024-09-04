04 сентября 2024

Челябинцев ожидает неделя «бабьего лета»

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, сквер, пенсионер, аллея, алое поле, парк, дорожка, золотая осень
Теплая и сухая погода продлится почти неделю Фото:

В Челябинске с 8 по 13 сентября ожидается теплая и сухая погода — «бабье лето» продлится почти неделю. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео».

«С 8 по 13 сентября в Челябинске ожидается от 18 до 21 градуса тепла. Преимущественно солнечно, возможны минимальные осадки с середины следующей недели», — говорится на сайте метеорологов.

Ночные температуры будут держаться на уровне 9-12 градусов тепла. Ветер стихнет, его скорость составит 2-4 метра в секунду. Синоптики сообщают, что теплая и сухая погода придет в регион после дождя с порывами ветра до 10 метров в секунду, который ожидается в субботу, 7 сентября.

Ранее синоптики сообщали о том, что в День города, 7 сентября, в Челябинске ожидается довольно теплая погода без осадков. Основным хедлайнером праздника станет Дима Билан, концерт начнется у челябинского Торгового центра в 17:00.

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В Челябинске с 8 по 13 сентября ожидается теплая и сухая погода — «бабье лето» продлится почти неделю. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео». «С 8 по 13 сентября в Челябинске ожидается от 18 до 21 градуса тепла. Преимущественно солнечно, возможны минимальные осадки с середины следующей недели», — говорится на сайте метеорологов. Ночные температуры будут держаться на уровне 9-12 градусов тепла. Ветер стихнет, его скорость составит 2-4 метра в секунду. Синоптики сообщают, что теплая и сухая погода придет в регион после дождя с порывами ветра до 10 метров в секунду, который ожидается в субботу, 7 сентября. Ранее синоптики сообщали о том, что в День города, 7 сентября, в Челябинске ожидается довольно теплая погода без осадков. Основным хедлайнером праздника станет Дима Билан, концерт начнется у челябинского Торгового центра в 17:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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