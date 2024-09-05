Путин сообщил о больших надеждах на Дальний Восток

Путин: Дальний Восток стал флагманом России
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, путин владимир
Дальний Восток является значимым регионом для экономики России, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин выразил оптимизм относительно будущего Дальнего Востока страны. Он подчеркнул значимость этого региона для России в контексте новой глобальной экономической реальности.

«От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, регион стал флагманом России в новой экономической реальности.

На протяжении последних трех Восточных экономических форумов были подписаны соглашения на сумму свыше 10,5 триллионов рублей. Эти инвестиции направлены на стимулирование экономического роста и укрепление позиций региона на международной арене.

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Президент России Владимир Путин выразил оптимизм относительно будущего Дальнего Востока страны. Он подчеркнул значимость этого региона для России в контексте новой глобальной экономической реальности. «От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, регион стал флагманом России в новой экономической реальности. На протяжении последних трех Восточных экономических форумов были подписаны соглашения на сумму свыше 10,5 триллионов рублей. Эти инвестиции направлены на стимулирование экономического роста и укрепление позиций региона на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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