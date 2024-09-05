Путин сообщил о больших надеждах на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин выразил оптимизм относительно будущего Дальнего Востока страны. Он подчеркнул значимость этого региона для России в контексте новой глобальной экономической реальности.
«От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, регион стал флагманом России в новой экономической реальности.
На протяжении последних трех Восточных экономических форумов были подписаны соглашения на сумму свыше 10,5 триллионов рублей. Эти инвестиции направлены на стимулирование экономического роста и укрепление позиций региона на международной арене.
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