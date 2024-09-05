На Дальнем Востоке появится глубоководный порт с участием Беларуси и Китая

На Дальнем Востоке может появиться новый глубоководный порт
новость из сюжетаВЭФ-2024
На Дальнем Востоке может появиться глубоководный порт с участием компаний из Беларусии и Китая. Об этом заявил президент РФ Вларимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Большой интерес к нему (международной территории опережающего развития) проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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