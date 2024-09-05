На Дальнем Востоке появится глубоководный порт с участием Беларуси и Китая

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., порт
На Дальнем Востоке может появиться новый глубоководный порт Фото:
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ВЭФ-2024

На Дальнем Востоке может появиться глубоководный порт с участием компаний из Беларусии и Китая. Об этом заявил президент РФ Вларимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Большой интерес к нему (международной территории опережающего развития) проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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На Дальнем Востоке может появиться глубоководный порт с участием компаний из Беларусии и Китая. Об этом заявил президент РФ Вларимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. «Большой интерес к нему (международной территории опережающего развития) проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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