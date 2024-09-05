В Приморье создадут первую международную территорию опережающего развития

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К ТОР на Дальнем Востоке уже проявили интерес Белоруссия и Китай, заявил глава РФ Владимир Путин
К ТОР на Дальнем Востоке уже проявили интерес Белоруссия и Китай, заявил глава РФ Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Первая международная территория опережающего развития (ТОР) будет создана на Дальнем Востоке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«На Дальнем Востоке появится первая международная территория опережающего развития», — заявил Владимир Путин на ВЭФ-2024. Трансляция велась на телеканале «Россия24». К этой ТОР проявили интерес Белоруссия и Китай.

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Первая международная территория опережающего развития (ТОР) будет создана на Дальнем Востоке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «На Дальнем Востоке появится первая международная территория опережающего развития», — заявил Владимир Путин на ВЭФ-2024. Трансляция велась на телеканале «Россия24». К этой ТОР проявили интерес Белоруссия и Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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