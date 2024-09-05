В Приморье создадут первую международную территорию опережающего развития

К ТОР на Дальнем Востоке уже проявили интерес Белоруссия и Китай, заявил глава РФ Владимир Путин
новость из сюжетаВЭФ-2024
Первая международная территория опережающего развития (ТОР) будет создана на Дальнем Востоке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«На Дальнем Востоке появится первая международная территория опережающего развития», — заявил Владимир Путин на ВЭФ-2024. Трансляция велась на телеканале «Россия24». К этой ТОР проявили интерес Белоруссия и Китай.
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