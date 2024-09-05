Путин: Россию вынудили проводить «политику дедолларизации»

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Россия не проводит «политику дедолларизации» Фото:
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ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не инициировала процесс отказа от доллара в международных расчетах. По его словам, к таким мерам страну вынудили внешние обстоятельства.

«Прежде всего, хочу сказать, что мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали в расчетах. И мы просто вынуждены искать другие возможности. Вот и все», — заявил президент, трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что Запад уже понимает, что совершил ошибку, «своими глупыми действиями подталкивая страны отказываться от доллара».

Путин указал на то, что экономическая мощь страны отражается в ее валюте, и подчеркнул, что Россия и другие страны БРИКС активно используют национальные валюты в расчетах. Согласно его словам, на данный момент около 65% расчетов России с партнерами по БРИКС производится в национальных валютах.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не инициировала процесс отказа от доллара в международных расчетах. По его словам, к таким мерам страну вынудили внешние обстоятельства. «Прежде всего, хочу сказать, что мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали в расчетах. И мы просто вынуждены искать другие возможности. Вот и все», — заявил президент, трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что Запад уже понимает, что совершил ошибку, «своими глупыми действиями подталкивая страны отказываться от доллара». Путин указал на то, что экономическая мощь страны отражается в ее валюте, и подчеркнул, что Россия и другие страны БРИКС активно используют национальные валюты в расчетах. Согласно его словам, на данный момент около 65% расчетов России с партнерами по БРИКС производится в национальных валютах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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