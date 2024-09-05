Путин сравнил власти Украиной с инопланетянами

Путин: власти Украины не думают о своем народе
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Киев не думает о своем народе, сказал Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти не думаю о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия «до последнего украинца». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что есть ощущение, что страной управляют инопланетяне или иностранцы.

«Киев не думает о своем народе, когда принимает решение вести боевые действия до последнего украинца. Порой, складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной — инопланетяне или иностранцы», — сказал Путин во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

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Украинские власти не думаю о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия «до последнего украинца». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что есть ощущение, что страной управляют инопланетяне или иностранцы. «Киев не думает о своем народе, когда принимает решение вести боевые действия до последнего украинца. Порой, складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной — инопланетяне или иностранцы», — сказал Путин во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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