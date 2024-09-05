Путин: мобилизация на Украине обескровит страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Украина скоро вновь понизит возраст мобилизации Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Мобилизационные процессы на Украине могут привести к серьезным последствиям для страны, действия власти наносят ущерб демографии страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Мобилизация на Украине полностью обескровит страну. Такие потери колоссальные», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что в настоящее время Киеву вновь будет необходимо снизить призывной возраст, чтобы набирать детей и студентов, однако это не решит существующую проблему.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизационные процессы на Украине могут привести к серьезным последствиям для страны, действия власти наносят ущерб демографии страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Мобилизация на Украине полностью обескровит страну. Такие потери колоссальные», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что в настоящее время Киеву вновь будет необходимо снизить призывной возраст, чтобы набирать детей и студентов, однако это не решит существующую проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...