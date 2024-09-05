Путин: мобилизация на Украине обескровит страну

Путин заявил, что Украина скоро вновь понизит возраст мобилизации
новость из сюжетаВЭФ-2024
Мобилизационные процессы на Украине могут привести к серьезным последствиям для страны, действия власти наносят ущерб демографии страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Мобилизация на Украине полностью обескровит страну. Такие потери колоссальные», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что в настоящее время Киеву вновь будет необходимо снизить призывной возраст, чтобы набирать детей и студентов, однако это не решит существующую проблему.
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