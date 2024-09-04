Мэрия Ревды отказала КПРФ в проведении митинга против сноса памятника Ленину

05 сентября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Пикет КПРФ перенесли на неопределенную дату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Ревды (Свердловская область) отказала КПРФ в проведении пикета против переноса памятника Ленину из центра города. Это следует из письма администрации, подписанного главой Татьяной Клепиковой, в ответ на уведомление коммунистов об акции протеста 7 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «В целях соблюдения баланса интересов общества и государства, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц, проведение публичных мероприятий в соответствии протоколом Оперативного штаба от 26 октября 2022 года на территории Свердловской области ограничено», — следует из документа. Там же отмечается, что пикет должен быть согласован с горадминистрацией. Коммунисты отметили, что не согласны с таким решением, так как акции в местном парке якобы не требует согласования или уведомления. «Пикеты и митинги в специально отведенных постановлением правительства местах проходят в разных городах области без каких-либо препятствий весь прошлый год», — подчеркнули в партии. Мероприятие перенесено, теперь КПРФ намерена обратиться в суд и опротестовать решение мэрии. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер. По ее словам, с предложением профинансировать работы выступили местные предприниматели и предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Ревды (Свердловская область) отказала КПРФ в проведении пикета против переноса памятника Ленину из центра города. Это следует из письма администрации, подписанного главой Татьяной Клепиковой, в ответ на уведомление коммунистов об акции протеста 7 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «В целях соблюдения баланса интересов общества и государства, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц, проведение публичных мероприятий в соответствии протоколом Оперативного штаба от 26 октября 2022 года на территории Свердловской области ограничено», — следует из документа. Там же отмечается, что пикет должен быть согласован с горадминистрацией. Коммунисты отметили, что не согласны с таким решением, так как акции в местном парке якобы не требует согласования или уведомления. «Пикеты и митинги в специально отведенных постановлением правительства местах проходят в разных городах области без каких-либо препятствий весь прошлый год», — подчеркнули в партии. Мероприятие перенесено, теперь КПРФ намерена обратиться в суд и опротестовать решение мэрии. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер. По ее словам, с предложением профинансировать работы выступили местные предприниматели и предприятия.