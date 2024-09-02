Свердловский мэр ответила КПРФ в конфликте из-за памятника Ленину

Мэр Клепикова: перенести памятник Ленину из центра Ревды хотят промышленники

02 сентября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

КПФР собирается выяснить, кто стоит за спонсорством сноса памятника Ленину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприниматели и предприятия Ревды (Свердловская область) выступили с предложением за собственные деньги перенести памятник Ленину с центральной площади. Так глава города Татьяна Клепикова ответила на депутатский запрос секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, уверявшего, что изначальный проект благоустройства улицы не предусматривал перенос монумента. «Дополнительно сообщаю, что предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий. В настоящее время в соцсетях идет активное обсуждение этого вопроса, в двух городских газетах проведены голосования, в которых приняли участие более 5000 человек. Решение о переносе памятника Ленину не принято», — публикует сообщение Клепиковой пресс-служба регионального обкома КПРФ на сайте партии. Ивачев отметил, что ему не известны случаи обращений Клепиковой в областные органы власти с просьбой о выделении средств из регионального бюджета, дабы не использовать деньги бизнесменов. «Очень хочется узнать, что это за предприниматели, желающие избавиться от памятника Ленину на главной площади, и сколько это стоит», — подчеркнул он. Глава свердловского обкома КПРФ отправил новый депутатский запрос Клепиковой, в котором просит назвать тех, кто собирается проспонсировать демонтаж. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер. После этого свердловские коммунисты выступили с предложением провести референдум по сносу монумента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматели и предприятия Ревды (Свердловская область) выступили с предложением за собственные деньги перенести памятник Ленину с центральной площади. Так глава города Татьяна Клепикова ответила на депутатский запрос секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, уверявшего, что изначальный проект благоустройства улицы не предусматривал перенос монумента. «Дополнительно сообщаю, что предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий. В настоящее время в соцсетях идет активное обсуждение этого вопроса, в двух городских газетах проведены голосования, в которых приняли участие более 5000 человек. Решение о переносе памятника Ленину не принято», — публикует сообщение Клепиковой пресс-служба регионального обкома КПРФ на сайте партии. Ивачев отметил, что ему не известны случаи обращений Клепиковой в областные органы власти с просьбой о выделении средств из регионального бюджета, дабы не использовать деньги бизнесменов. «Очень хочется узнать, что это за предприниматели, желающие избавиться от памятника Ленину на главной площади, и сколько это стоит», — подчеркнул он. Глава свердловского обкома КПРФ отправил новый депутатский запрос Клепиковой, в котором просит назвать тех, кто собирается проспонсировать демонтаж. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер. После этого свердловские коммунисты выступили с предложением провести референдум по сносу монумента.