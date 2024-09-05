Экономика В России начала снижаться инфляция 05 сентября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + Инфляция в России снижается, сказал Владимир Путин на ВЭФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Инфляция в России начала снижаться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. «Инфляция в России снижается. Это хорошо», — сказал Путин. По его словам, экономика в стране развивается устойчиво, рост ВВП по итогам года может превысить результаты 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Инфляция в России начала снижаться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. «Инфляция в России снижается. Это хорошо», — сказал Путин. По его словам, экономика в стране развивается устойчиво, рост ВВП по итогам года может превысить результаты 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям