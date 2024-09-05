В России начала снижаться инфляция

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Инфляция в России снижается, сказал Владимир Путин на ВЭФ Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Инфляция в России начала снижаться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Инфляция в России снижается. Это хорошо», — сказал Путин. По его словам, экономика в стране развивается устойчиво, рост ВВП по итогам года может превысить результаты 2023 года.

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Инфляция в России начала снижаться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. «Инфляция в России снижается. Это хорошо», — сказал Путин. По его словам, экономика в стране развивается устойчиво, рост ВВП по итогам года может превысить результаты 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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