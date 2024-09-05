В России начала снижаться инфляция

Инфляция в России снижается, сказал Владимир Путин на ВЭФ
новость из сюжетаВЭФ-2024
Инфляция в России начала снижаться. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Инфляция в России снижается. Это хорошо», — сказал Путин. По его словам, экономика в стране развивается устойчиво, рост ВВП по итогам года может превысить результаты 2023 года.
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