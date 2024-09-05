Путин назвал шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку «Северного потока»

Путин: позиция Германии по использованию «Северного потока» какая-то шизофрения
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путин выразил непонимание в решениях Германии относительно «Северных потоков» Фото:
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ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин раскритиковал позицию Германии по вопросу использования «Северного потока», назвав ее «шизофренией». Он выразил недоумение по поводу отказа Германии от возможности получения газа через рабочую нитку газопровода.

«На мой взгляд это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме. Он выразил непонимание, почему Германия не использует возможность получения газа через оставшуюся целой нитку, в то время как поставки через Украину и «Турецкий поток» продолжаются.

Путин также упомянул взрывы на газопроводах «Северный поток», которые привели к повреждению обеих ниток «Северного потока-1» и одной нитки «Северного потока-2». Президент подчеркнул, что одна из ниток «Северного потока-2» находится в рабочем состоянии и способна обеспечить поставки газа в Европу, в том числе в Германию.

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Президент России Владимир Путин раскритиковал позицию Германии по вопросу использования «Северного потока», назвав ее «шизофренией». Он выразил недоумение по поводу отказа Германии от возможности получения газа через рабочую нитку газопровода. «На мой взгляд это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме. Он выразил непонимание, почему Германия не использует возможность получения газа через оставшуюся целой нитку, в то время как поставки через Украину и «Турецкий поток» продолжаются. Путин также упомянул взрывы на газопроводах «Северный поток», которые привели к повреждению обеих ниток «Северного потока-1» и одной нитки «Северного потока-2». Президент подчеркнул, что одна из ниток «Северного потока-2» находится в рабочем состоянии и способна обеспечить поставки газа в Европу, в том числе в Германию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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