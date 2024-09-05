Путин поручил ввести в России моду на многодетность

05 сентября 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

В России нужно создать условия для появления многодетных семей, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 В России необходимо создать такие условия, чтобы появилась мода на многодетность. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи», — заявил президент на пленарной сессии во время Восточного экономического форума. Он добавил, что таким образом появится мода иметь много детей, так как когда-то в российских семьях насчитывалось по семь, а иногда и по десять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо создать такие условия, чтобы появилась мода на многодетность. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи», — заявил президент на пленарной сессии во время Восточного экономического форума. Он добавил, что таким образом появится мода иметь много детей, так как когда-то в российских семьях насчитывалось по семь, а иногда и по десять человек.