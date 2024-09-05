Путин поручил ввести в России моду на многодетность

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В России нужно создать условия для появления многодетных семей, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

В России необходимо создать такие условия, чтобы появилась мода на многодетность. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи», — заявил президент на пленарной сессии во время Восточного экономического форума. Он добавил, что таким образом появится мода иметь много детей, так как когда-то в российских семьях насчитывалось по семь, а иногда и по десять человек.

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В России необходимо создать такие условия, чтобы появилась мода на многодетность. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи», — заявил президент на пленарной сессии во время Восточного экономического форума. Он добавил, что таким образом появится мода иметь много детей, так как когда-то в российских семьях насчитывалось по семь, а иногда и по десять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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