Путин поручил ввести в России моду на многодетность

В России нужно создать условия для появления многодетных семей, заявил Путин
новость из сюжетаВЭФ-2024
В России необходимо создать такие условия, чтобы появилась мода на многодетность. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи», — заявил президент на пленарной сессии во время Восточного экономического форума. Он добавил, что таким образом появится мода иметь много детей, так как когда-то в российских семьях насчитывалось по семь, а иногда и по десять человек.
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