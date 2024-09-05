Группировка «Центр» освободила Заветное в ДНР

05 сентября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли Заветное, сообщили 5 сентября в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили представители группировки. «В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — приводит Минобороны сообщение группировки. На ВЭФ во Владивостоке президент РФ Владимир Путин сообщил, что атака ВСУ на Курскую область помогла ВС РФ на других направлениях. Российских лидер сообщил, что войска имеют большие успехи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили представители группировки. «В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — приводит Минобороны сообщение группировки. На ВЭФ во Владивостоке президент РФ Владимир Путин сообщил, что атака ВСУ на Курскую область помогла ВС РФ на других направлениях. Российских лидер сообщил, что войска имеют большие успехи.