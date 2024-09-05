Группировка «Центр» освободила Заветное в ДНР

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ВС РФ взяли Заветное, сообщили 5 сентября в Минобороны Фото:
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Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили представители группировки.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — приводит Минобороны сообщение группировки.

На ВЭФ во Владивостоке президент РФ Владимир Путин сообщил, что атака ВСУ на Курскую область помогла ВС РФ на других направлениях. Российских лидер сообщил, что войска имеют большие успехи.

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Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили представители группировки. «В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — приводит Минобороны сообщение группировки. На ВЭФ во Владивостоке президент РФ Владимир Путин сообщил, что атака ВСУ на Курскую область помогла ВС РФ на других направлениях. Российских лидер сообщил, что войска имеют большие успехи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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