Путин рассказал об обстановке в Курской области: главные заявления

Вторжение ВСУ в Курскую область привело к большим потерям ВСУ, что чревато полной утратой боеспособности Киева. Этого и добивается Россия. Главные заявления президента России Владимира Путина о ситуации в Курской области — в материале URA.RU.
Киев может потерять боеспособность из-за больших потерь ВСУ
В ходе нападения на Курскую область ВСУ понесли и понесут большие потери, что чревато полной утратой боеспособности Украины и ее армии, заявил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 2024. Он подчеркнул, что именно потери украинской боеспособности и добивается Россия.
Операция Украины в Курской области потерпела неудачу
По словам президента России, цель операции ВСУ в Курской области заключалась в том, чтобы заставить руководство российской армии нервничать и суетиться, перебрасывать войска с ключевых направлений, остановив продвижение на фронтах СВО, в частности, в Донбассе, освобождение которого является первоочередной целью ВС РФ.
«Получилось у противника? Нет, ничего не получилось», — заявил Путин на ВЭФ. Он подчеркнул, что ВС РФ стабилизировали ситуацию и постепенно выдавливают противника с приграничных территорий.
Священный долг ВС РФ — выбросить противника с российских территорий
По словам главы России, ВС РФ должны выбросить бойцов Украины с территории российских регионов и защитить россиян. Это священный долг армии.
«Священный долг вооруженных сил — сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий [Курской области] и надежно защитить наших граждан», — сообщил Путин. Он добавил, что вся страна должна сделать все, чтобы поддержать людей, оказавшихся на линии боевого соприкосновения.
ВСУ ослабили свои позиции на ключевых направлениях СВО
Президент подчеркнул, что ВСУ не могут сдержать наступление на ключевых направлениях СВО. Это произошло из-за того, что Украина перебросила в Курскую область большие подготовленные подразделения, ослабив себя на основном фронте конфликта. В то же время ВС РФ ускорили наступательные операции, заключил путин.
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