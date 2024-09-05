Терапевт назвал пять вещей, которые защитят от гриппа осенью

Терапевт Кондрахин: маски и санитайзеры помогут защититься от гриппа и ковида
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Санитарная обработка автобусов. Тюмень, маска, санитарные принадлежности, санитайзер
Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют заранее готовить организм Фото:

Ношение медицинских масок и использование санитайзера помогут защитить организм этой осенью. Как объясняет терапевт Андрей Кондрахин, такие меры предосторожности помогут обезопасить себя от гриппа и коронавируса.

«По возможности лучше не посещать места с большим скоплением людей, либо хотя бы надевать маску и использовать санитайзеры. Можно приобрести маленькую бутылочку, чтобы всегда носить ее с собой и обрабатывать руки. При первых признаках заболевания не стоит выходить на работу, чтобы не заражать коллег», — отметил Кондрахин порталу NEWS.ru.

Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать.

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Ношение медицинских масок и использование санитайзера помогут защитить организм этой осенью. Как объясняет терапевт Андрей Кондрахин, такие меры предосторожности помогут обезопасить себя от гриппа и коронавируса. «По возможности лучше не посещать места с большим скоплением людей, либо хотя бы надевать маску и использовать санитайзеры. Можно приобрести маленькую бутылочку, чтобы всегда носить ее с собой и обрабатывать руки. При первых признаках заболевания не стоит выходить на работу, чтобы не заражать коллег», — отметил Кондрахин порталу NEWS.ru. Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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