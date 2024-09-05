Терапевт назвал пять вещей, которые защитят от гриппа осенью

Терапевт Кондрахин: маски и санитайзеры помогут защититься от гриппа и ковида

05 сентября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют заранее готовить организм Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ношение медицинских масок и использование санитайзера помогут защитить организм этой осенью. Как объясняет терапевт Андрей Кондрахин, такие меры предосторожности помогут обезопасить себя от гриппа и коронавируса. «По возможности лучше не посещать места с большим скоплением людей, либо хотя бы надевать маску и использовать санитайзеры. Можно приобрести маленькую бутылочку, чтобы всегда носить ее с собой и обрабатывать руки. При первых признаках заболевания не стоит выходить на работу, чтобы не заражать коллег», — отметил Кондрахин порталу NEWS.ru. Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ношение медицинских масок и использование санитайзера помогут защитить организм этой осенью. Как объясняет терапевт Андрей Кондрахин, такие меры предосторожности помогут обезопасить себя от гриппа и коронавируса. «По возможности лучше не посещать места с большим скоплением людей, либо хотя бы надевать маску и использовать санитайзеры. Можно приобрести маленькую бутылочку, чтобы всегда носить ее с собой и обрабатывать руки. При первых признаках заболевания не стоит выходить на работу, чтобы не заражать коллег», — отметил Кондрахин порталу NEWS.ru. Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать.