Терапевт назвал пять вещей, которые защитят от гриппа осенью

Ношение медицинских масок и использование санитайзера помогут защитить организм этой осенью. Как объясняет терапевт Андрей Кондрахин, такие меры предосторожности помогут обезопасить себя от гриппа и коронавируса.
«По возможности лучше не посещать места с большим скоплением людей, либо хотя бы надевать маску и использовать санитайзеры. Можно приобрести маленькую бутылочку, чтобы всегда носить ее с собой и обрабатывать руки. При первых признаках заболевания не стоит выходить на работу, чтобы не заражать коллег», —
Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать.
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