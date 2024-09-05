«Вообще не обсуждается»: мэр Екатеринбурга удивился планам застроить центральный парк

Глава Екатеринбурга Орлов выступил против застройки парка Энгельса

05 сентября 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Встреча в парке пройдет днем 6 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил URA.RU, что застройки части парка Энгельса (находится в самом центре города) не будет. Так он отреагировал на объявление, появившееся в парке накануне. ООО «ТехноСтройКомплект», подконтрольное депутату гордумы Виталию Чачину (входит во фракцию бизнесмена Виталия Кочеткова), пригласило горожан обсудить проектирование и строительство второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной «Спартаковец», который располагается на ул. Энгельса, 31А. «Я вообще не понимаю, откуда это появилось. У нас вся граница парка — особо охраняемая природная территория, никакого строительства там не планируется. Этот вопрос не обсуждается», — сказал Орлов. «Компания „ТехноСтройКомплект“ не обращалась в администрацию города Екатеринбурга для согласования документации, предусматривающий строительство каких-либо объектов на территории парка им. Энгельса. В соответствии с Генеральным планом городского округа — муниципального образования „город Екатеринбург“ на период до 2045 года земельный участок парка отнесен к зоне озелененных территорий общего пользования. В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа <…> земельный участок расположен в территориальной зоне „ТОП-1. Территория общего пользования“, в которой запрещается размещение объектов капитального строительства. В настоящее время в администрацию города Екатеринбурга не поступало предложений по смене функциональной и территориальной зоны», — дополнительно прокомментировали в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил URA.RU, что застройки части парка Энгельса (находится в самом центре города) не будет. Так он отреагировал на объявление, появившееся в парке накануне. ООО «ТехноСтройКомплект», подконтрольное депутату гордумы Виталию Чачину (входит во фракцию бизнесмена Виталия Кочеткова), пригласило горожан обсудить проектирование и строительство второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной «Спартаковец», который располагается на ул. Энгельса, 31А. «Я вообще не понимаю, откуда это появилось. У нас вся граница парка — особо охраняемая природная территория, никакого строительства там не планируется. Этот вопрос не обсуждается», — сказал Орлов. «Компания „ТехноСтройКомплект“ не обращалась в администрацию города Екатеринбурга для согласования документации, предусматривающий строительство каких-либо объектов на территории парка им. Энгельса. В соответствии с Генеральным планом городского округа — муниципального образования „город Екатеринбург“ на период до 2045 года земельный участок парка отнесен к зоне озелененных территорий общего пользования. В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа <…> земельный участок расположен в территориальной зоне „ТОП-1. Территория общего пользования“, в которой запрещается размещение объектов капитального строительства. В настоящее время в администрацию города Екатеринбурга не поступало предложений по смене функциональной и территориальной зоны», — дополнительно прокомментировали в мэрии.