Прокуратура заинтересовалась жалобами на отсутствие питания в школах Нижневартовска

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит городские школы, где родители учеников жаловались на отсутствие питания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об организации питания и соблюдении прав несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. Они рассказали, что в некоторых учебных заведениях давали только булочку и мандарин.
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