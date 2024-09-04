04 сентября 2024

Прокуратура заинтересовалась жалобами на отсутствие питания в школах Нижневартовска

Прокуратура проводит проверку в школах Нижневартовска из-за жалоб на питание
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит школы Нижневартовска, которые оставили детей без питания
Прокуратура проверит школы Нижневартовска, которые оставили детей без питания Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит городские школы, где родители учеников жаловались на отсутствие питания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об организации питания и соблюдении прав несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. Они рассказали, что в некоторых учебных заведениях давали только булочку и мандарин.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит городские школы, где родители учеников жаловались на отсутствие питания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об организации питания и соблюдении прав несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. Они рассказали, что в некоторых учебных заведениях давали только булочку и мандарин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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