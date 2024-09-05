Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина на мероприятии «Движения Первых», прошедшем в рамках фестиваля «Друг с юга Урала», нанесла 5 сентября на розовый илосос граффити с логотипом медиапроекта «СердаЧе». Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», после фестиваля автомобиль направят в Донецкую Народную Республику (ДНР).
«Вакуумная машина, эксклюзивно сделана для дорожной фотозоны в цвете фуксия и украшена патриотичным граффити от Тимура Brazil Абдуллаева. Сразу после фестиваля она уедет на Донбасс. Логотип „Сердца Че“ — это еще и сердечное пожелание всего лучшего новым территориям. Наши, Челябинские сердца — с Донбассом!», — подчеркнули URA.RU в управлении.
Ирина Текслер оставила граффити проекта «СердцаЧе», реализуемое «Фондом2020». Первая леди региона открыла четвертый день фестиваля на набережной реки Миасс, а после пообщалась с активом «Движения Первых».
«Увидеть на дорожной фотозоне первую леди региона — и приятно, и почетно. Восхищены тем, какую работу она проводит и по популяризации инженерных профессий, и по работе с молодежью. Надеемся стать частью проектов под брендом «СердцаЧе», — заявил URA.RU глава Упрдор Владимир Муравьев.
Более 20 мероприятий ежедневно будут проходить на набережной реки Миасс до 8 сентября. «Движение Первых» и порядка 100 социальных партнеров проводят интерактивы, мастер-классы и выступления в рамках большого фестиваля «Друг с юга Урала».
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