У экс-замглавы Минобороны России Попова арестовали все имущество

У Павла Попова арестовали имущество
У экс-замглавы Минобороны России Павла Попова арестовали все имущество в качестве взыскания штрафа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что под арест попал загородный дом.
«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Уточняется, что арестован загородный дом вместе с подсобками.
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