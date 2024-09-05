У экс-замглавы Минобороны России Попова арестовали все имущество

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Генерал Павел Попов.stock, Попов Павел
У Павла Попова арестовали имущество Фото:

У экс-замглавы Минобороны России Павла Попова арестовали все имущество в качестве взыскания штрафа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что под арест попал загородный дом.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Уточняется, что арестован загородный дом вместе с подсобками.

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У экс-замглавы Минобороны России Павла Попова арестовали все имущество в качестве взыскания штрафа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что под арест попал загородный дом. «В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Уточняется, что арестован загородный дом вместе с подсобками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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