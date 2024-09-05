У экс-замглавы Минобороны России Попова арестовали все имущество

05 сентября 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

У Павла Попова арестовали имущество Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ У экс-замглавы Минобороны России Павла Попова арестовали все имущество в качестве взыскания штрафа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что под арест попал загородный дом. «В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Уточняется, что арестован загородный дом вместе с подсобками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У экс-замглавы Минобороны России Павла Попова арестовали все имущество в качестве взыскания штрафа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что под арест попал загородный дом. «В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Уточняется, что арестован загородный дом вместе с подсобками.