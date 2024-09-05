Задержанных за коррупцию VIP-полицейских в Магнитогорске отправили в СИЗО

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска Челябинской области отправил в СИЗО начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Константина Пензина, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий. Об этом URA.RU 5 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Пензину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 ноября», — сообщил URA.RU источник.
Коррупцию в отделе вскрыли сотрудники УФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Вместе с Пензиным был задержан его заместитель Кайрат Бурантаев. Его, так же как и начальника, отправили в СИЗО на два месяца.
Силовиков обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, за определенную плату они «крышевали» одного из бизнесменов, оказывали ему покровительство при ведении дел.
Сейчас оба офицера отстранены от службы. В их отношении проводится проверка. В случае, если их вина подтвердится, они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут заслуженное наказание. Источник указал, что оба арестованных отказались признать вину.
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