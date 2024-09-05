«Был задумчивый, бледный»: как обвиняемый в убийстве девочки бежал из Нижнего Тагила

Работника УВЗ, подвозившего вероятного убийцу тагильской школьницы, отпустили

05 сентября 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Владимир Александров пробудет в СИЗО минимум до 2 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Владимир Александров, обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, уехал из города утром 2 сентября — сразу после смены на «Уралвагонзаводе» (УВЗ). Об этом URA.RU рассказал товарищ Александрова — Андрей, подвозивший его до екатеринбургского аэропорта Кольцово. По словам собеседника, вместе с Александровым он вечером 1 сентября заступил на ночную смену на УВЗ. Андрей работает слесарем-ремонтником, а Александров был резчиком по металлу. Александров перед выходом на смену спросил у Андрея, сколько стоит такси до Кольцово, и, узнав цену, попросил его подвезти на следующий день. «Говорит, поеду воевать. Я спросил его, что случилось. Ответил, что денег нет, что все плохо, и решил поехать в [чеченский батальон] „Ахмат“», — вспомнил Андрей. Утром 2 сентября Александров быстро уволился с завода (тех, кто едет на СВО, отпускают без десятидневной отработки), и Андрей повез его в Кольцово. Это было примерно в 10:30. «Приехали в аэропорт в 14:16, он предложил попить кофе, я посмотрел цены (а они там высокие). Говорю: „Нет, я еще машину так неудобно поставил на места, где ставить нельзя, могут на эвакуаторе вывезти“. Короче, буквально минут 15, наверное, постоял с ним и поехал домой», — рассказал Андрей. Александров сказал ему, что вылетает в Москву в районе 19-20 часов, оттуда — в Грозный, и там предстоит двухнедельная подготовка. Вид у него все эти дни был «задумчивый, бледный», но никаких подозрений в отношении него не возникало, отметил Андрей. Новость по теме Обвиняемого в жестоком убийстве тагильской школьницы отправили за решетку. Фото, видео Александров покидал город «налегке». «Никаких сумок с ним не было. Только барсетка черная, камуфляжный костюм зеленого цвета вместе с бейсболкой и кроссовки серого цвета», — говорит Андрей. Еще ему запомнилось, что по пути в аэропорт Александров все время сидел в телефоне, слушал голосовые сообщения, с кем-то переписывался. О том, что в Нижнем Тагиле уже несколько дней ищут школьницу, Андрей не знал, соответственно, с Александровым эту тему они не обсуждали. Новости дошли до него только вечером 2 сентября. А в ночь на 3-е Андрея задержали. Следователи считали, что он может иметь отношение к пропаже девочки, показали ему фото Александрова (его к тому моменту уже задержали в одном из аэропортов Москвы), спрашивали, где спрятали тело. Но Андрей лишь разводил руками — никакой информации он не имел («Я откуда знаю, какое тело, какая девочка?!»). Отпустили его вечером 4 сентября. Своего (теперь уже бывшего) товарища Андрей увидел в изоляторе, в глазок камеры — когда Александрова проводили по коридору. В содеянном Александров сознался. Ему грозит пожизненное лишение свободы, пока он под арестом (пока — до 2 ноября). По версии Следственного комитета, Александров заманил 11-летнюю соседскую девочку в свою комнату в общежитии, изнасиловал ее, а позднее задушил в подвале. Там же и оставил тело. Его обнаружили лишь утром 3 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Александров, обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, уехал из города утром 2 сентября — сразу после смены на «Уралвагонзаводе» (УВЗ). Об этом URA.RU рассказал товарищ Александрова — Андрей, подвозивший его до екатеринбургского аэропорта Кольцово. По словам собеседника, вместе с Александровым он вечером 1 сентября заступил на ночную смену на УВЗ. Андрей работает слесарем-ремонтником, а Александров был резчиком по металлу. Александров перед выходом на смену спросил у Андрея, сколько стоит такси до Кольцово, и, узнав цену, попросил его подвезти на следующий день. «Говорит, поеду воевать. Я спросил его, что случилось. Ответил, что денег нет, что все плохо, и решил поехать в [чеченский батальон] „Ахмат“», — вспомнил Андрей. Утром 2 сентября Александров быстро уволился с завода (тех, кто едет на СВО, отпускают без десятидневной отработки), и Андрей повез его в Кольцово. Это было примерно в 10:30. «Приехали в аэропорт в 14:16, он предложил попить кофе, я посмотрел цены (а они там высокие). Говорю: „Нет, я еще машину так неудобно поставил на места, где ставить нельзя, могут на эвакуаторе вывезти“. Короче, буквально минут 15, наверное, постоял с ним и поехал домой», — рассказал Андрей. Александров сказал ему, что вылетает в Москву в районе 19-20 часов, оттуда — в Грозный, и там предстоит двухнедельная подготовка. Вид у него все эти дни был «задумчивый, бледный», но никаких подозрений в отношении него не возникало, отметил Андрей. Александров покидал город «налегке». «Никаких сумок с ним не было. Только барсетка черная, камуфляжный костюм зеленого цвета вместе с бейсболкой и кроссовки серого цвета», — говорит Андрей. Еще ему запомнилось, что по пути в аэропорт Александров все время сидел в телефоне, слушал голосовые сообщения, с кем-то переписывался. О том, что в Нижнем Тагиле уже несколько дней ищут школьницу, Андрей не знал, соответственно, с Александровым эту тему они не обсуждали. Новости дошли до него только вечером 2 сентября. А в ночь на 3-е Андрея задержали. Следователи считали, что он может иметь отношение к пропаже девочки, показали ему фото Александрова (его к тому моменту уже задержали в одном из аэропортов Москвы), спрашивали, где спрятали тело. Но Андрей лишь разводил руками — никакой информации он не имел («Я откуда знаю, какое тело, какая девочка?!»). Отпустили его вечером 4 сентября. Своего (теперь уже бывшего) товарища Андрей увидел в изоляторе, в глазок камеры — когда Александрова проводили по коридору. В содеянном Александров сознался. Ему грозит пожизненное лишение свободы, пока он под арестом (пока — до 2 ноября). По версии Следственного комитета, Александров заманил 11-летнюю соседскую девочку в свою комнату в общежитии, изнасиловал ее, а позднее задушил в подвале. Там же и оставил тело. Его обнаружили лишь утром 3 сентября.