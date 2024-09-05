Бывший американский снайпер Дэниел Харрис приехал в Россию. Он хочет получить гражданство РФ и пойти на СВО, чтобы помогать стране в конфликте против Украины.
«Бывший снайпер армии США Дэниел Харрис приехал в Россию за гражданством. Хочет помогать России в конфликте против Украины», — пишет telegram-канал «Два майора». Харрис также не поддерживает агрессивную политику НАТО в отношении беззащитных народов.
Кроме того, Харрис заявил о готовности стать инструктором по снайперской подготовке в России, используя свой боевой опыт, полученный в ходе службы на Ближнем Востоке. Он считает, что его знания о тактике и огневой подготовке снайперов армии США будут полезны для подготовки российских военнослужащих.
Ранее француженка Женевьева Бландин призналась, что любит Россию и хочет выйти замуж за президента РФ Владимира Путина. В 2022 году она крестилась в РПЦ, а сейчас планирует поселиться на крупнейшем острове Байкала Ольхоне.
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