«Готов стать инструктором»: американский снайпер приехал в Россию за гражданством

Бывший снайпер США хочет получить гражданство РФ
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Экс-снайпер США хочет пойти на СВО, чтобы помочь России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший американский снайпер Дэниел Харрис приехал в Россию. Он хочет получить гражданство РФ и пойти на СВО, чтобы помогать стране в конфликте против Украины.

«Бывший снайпер армии США Дэниел Харрис приехал в Россию за гражданством. Хочет помогать России в конфликте против Украины», — пишет telegram-канал «Два майора». Харрис также не поддерживает агрессивную политику НАТО в отношении беззащитных народов.

Кроме того, Харрис заявил о готовности стать инструктором по снайперской подготовке в России, используя свой боевой опыт, полученный в ходе службы на Ближнем Востоке. Он считает, что его знания о тактике и огневой подготовке снайперов армии США будут полезны для подготовки российских военнослужащих.

Ранее француженка Женевьева Бландин призналась, что любит Россию и хочет выйти замуж за президента РФ Владимира Путина. В 2022 году она крестилась в РПЦ, а сейчас планирует поселиться на крупнейшем острове Байкала Ольхоне.

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Бывший американский снайпер Дэниел Харрис приехал в Россию. Он хочет получить гражданство РФ и пойти на СВО, чтобы помогать стране в конфликте против Украины. «Бывший снайпер армии США Дэниел Харрис приехал в Россию за гражданством. Хочет помогать России в конфликте против Украины», — пишет telegram-канал «Два майора». Харрис также не поддерживает агрессивную политику НАТО в отношении беззащитных народов. Кроме того, Харрис заявил о готовности стать инструктором по снайперской подготовке в России, используя свой боевой опыт, полученный в ходе службы на Ближнем Востоке. Он считает, что его знания о тактике и огневой подготовке снайперов армии США будут полезны для подготовки российских военнослужащих. Ранее француженка Женевьева Бландин призналась, что любит Россию и хочет выйти замуж за президента РФ Владимира Путина. В 2022 году она крестилась в РПЦ, а сейчас планирует поселиться на крупнейшем острове Байкала Ольхоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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