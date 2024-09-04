04 сентября 2024

Мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье погибшего школьника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэрия Нижневартовска сделала заявление после гибели подростка в школе №17
Мэрия Нижневартовска сделала заявление после гибели подростка в школе №17 Фото:
новость из сюжета
В школе Нижневартовска умер подросток

Мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье 16-летнего подростка, который скончался в школе №17. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации «Нижневартовск Официально».

«Искренне соболезнуем родным и близким мальчика», — сообщает канал мэрии. Администрация также призывает горожан воздержаться от каких-либо домыслов и слухов по поводу трагедии.

Тело подростка было обнаружено в школе №17 в бессознательном состоянии. Причину смерти подростка установил судебно-медицинская экспертиза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье 16-летнего подростка, который скончался в школе №17. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации «Нижневартовск Официально». «Искренне соболезнуем родным и близким мальчика», — сообщает канал мэрии. Администрация также призывает горожан воздержаться от каких-либо домыслов и слухов по поводу трагедии. Тело подростка было обнаружено в школе №17 в бессознательном состоянии. Причину смерти подростка установил судебно-медицинская экспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...