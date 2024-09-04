Мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье погибшего школьника

Мэрия Нижневартовска сделала заявление после гибели подростка в школе №17
новость из сюжетаВ школе Нижневартовска умер подросток
Мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье 16-летнего подростка, который скончался в школе №17. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации «Нижневартовск Официально».
«Искренне соболезнуем родным и близким мальчика», — сообщает канал мэрии. Администрация также призывает горожан воздержаться от каких-либо домыслов и слухов по поводу трагедии.
Тело подростка было обнаружено в школе №17 в бессознательном состоянии. Причину смерти подростка установил судебно-медицинская экспертиза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!