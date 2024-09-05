Свердловский депутат Госдумы Рябцева призвала рожать в 18-19 лет

05 сентября 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Рябцева назвала плохой идею стимулировать рождаемость деньгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семьи, созданные в студенческие годы, являются самыми лучшими, поэтому рожать необходимо в 18-19 лет. С таким заявлением выступила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. «Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», — сказала Рябцева в эфире ОТВ, отметив, что помогать в воспитании детей должны дедушки и бабушки. По ее мнению, стимулирование рождаемости деньгами нельзя назвать хорошей идеей. Объяснила она это тем, что люди и без этого достаточно зарабатывают на предприятиях, и выживать сейчас никому не приходится. В конце эфира Рябцева пообещала помочь региону в демографических показателях лично. «У меня двое детей. Прозвучит, конечно, может быть, совсем сумбурно, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом», — подытожила депутат. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал больше рожать, чтобы Свердловскую область не заселили мигранты. Священник предостерег жителей, что если не заниматься рождаемостью, то через 30 лет на территории региона будут «обитать другие народы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьи, созданные в студенческие годы, являются самыми лучшими, поэтому рожать необходимо в 18-19 лет. С таким заявлением выступила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. «Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», — сказала Рябцева в эфире ОТВ, отметив, что помогать в воспитании детей должны дедушки и бабушки. По ее мнению, стимулирование рождаемости деньгами нельзя назвать хорошей идеей. Объяснила она это тем, что люди и без этого достаточно зарабатывают на предприятиях, и выживать сейчас никому не приходится. В конце эфира Рябцева пообещала помочь региону в демографических показателях лично. «У меня двое детей. Прозвучит, конечно, может быть, совсем сумбурно, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом», — подытожила депутат. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал больше рожать, чтобы Свердловскую область не заселили мигранты. Священник предостерег жителей, что если не заниматься рождаемостью, то через 30 лет на территории региона будут «обитать другие народы».