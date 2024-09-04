Вице-премьер РФ Голикова оценила усилия Кухарука по сдаче главного долгостроя ХМАО

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила усилия врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука по сдаче главного долгостроя округа — больницы на 1100 коек в Нижневартовске, которую возводили 12 лет. Зампред правительства во время торжественного ввода в эксплуатацию НОКБ поблагодарила врио губернатора по ВКС, передает корреспондент URA.RU.
«Это невероятно большой и красивый высокотехнологичный объект. Спасибо вам большое, что вы предприняли меры к его вводу в эксплуатацию, это очень важно», — подчеркнула Голикова.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что Югра — динамично развивающийся регион, в котором проживают уже более 1,7 миллиона жителей. «И больница, которую мы сегодня открываем, — это колоссальнейший объект здравоохранения, мощный объект, оснащенный самым современным высокотехнологичным и качественным оборудованием. Хочу отметить что он в том числе обслуживает не только жителей региона, но и близлежащую Томскую область. Соответственно, жители Стрежевого и Александровского района — это более 45 тысяч человек — также смогут воспользоваться медпомощью в этом учреждении», — уточнил министр.
Врио губернатора отметил, что в Югре проводится системная работа в части здравоохранения, которая акцентирована на решении задачи по сбережению населения региона. «Конечно, самый главный наш акцент, главные усилия, — на создание условий для качественной и доступной медицинской помощи, для увеличения продолжительности жизни югорчан. Этот объект крупнейший. Это не просто возможность обеспечить качественную медпомощь тем, кто проживает в Нижневартовске. Сегодня этот объект позволяет закрыть потребности всей восточной части Югры. Около 500 тысяч жителей могут воспользоваться медицинской помощью», — пояснил Кухарук.
Глава региона рассказал членам правительства, что во время обхода пообщался с пациентами. «Здесь есть уже люди и из других городов, которые приехали по направлению, в том числе и жители Томской области, с учетом территориальной близости. Этот объект долгожданный, и сегодня для многих пациентов значительно сократилось расстояние до квалифицированной медицинской помощи», — сообщил Кухарук.
Главный врач НОКБ Алексей Сатинов подчеркнул, что открытие больницы в Нижневартовске на 1100 коек — это веха в развитии медицины не только Нижневартовске, но и в Югре в целом. «Это комплекс зданий и сооружений площадью 109 тысяч квадратных метров, это команда врачей из 300 человек и 750 человек среднего медперсонала, это высокотехнологичное оборудование: КТ,МРТ, ангиографы... Самое главное — то, что в этом здании соединены все технологии», — уточнил Сатинов.
По его словам, врачи смогут использовать более 50 новых методов лечения на новых площадях. «Для нас очень важно, что высокотехнологичный телемедицинский центр, развернутый в стенах этой больницы, позволит нам в любое время суток общаться с федеральными центрами по вопросам лечения и диагностики наших пациентов. Больница является клинической, и на ее базе мы можем развернуть и развернем кафедры наших медицинских вузов, которые будут готовить специалистов для системы здравоохранения», — добавил руководитель медучреждения.
Голикова поинтересовалась как будет обеспечена потребность в медперсонале для такого огромного объекта. Главврач НОКБ отчитался, что на сегодняшний день медиков достаточно. «Мы уже начали оказывать помощь в наших стенах. Буквально 27 августа мы получили лицензию, в том числе на высокотехнологичную медпомощь, а 3 сентября мы начали переезд на новые территории. Уже проведены 54 операции, в том числе экстренные. Мы будем поэтапно увеличивать наши объемы и параллельно привлекать всех специалистов по тем направлениям, которые планируем развивать. У нас есть спецпрограмма, есть план действий, мы будем взаимодействовать с образовательными учреждениями, в том числе за пределами округа», — уточнил Сатинов.
Политолог Борис Григорьев отметил важность выполнения Кухаруком поручения президента России Владимира Путина — сдать легендарный долгострой до 1 сентября. По его словам, глава Югры смог заработать себе политические очки. «Это очень хорошо, когда руководитель может решать такие сложные ситуации в короткий срок. Да еще и с участием федеральных чиновников, которые это высоко оценивают. Огромный плюс, что Кухарук смог это сделать, это знак качества — показать очень хороший результат в такой короткий срок, и который сразу же можно продемонстрировать жителям региона», — подытожил эксперт.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук откроет больницу в Нижневартовске 5 сентября. Инсайд подтвердился.
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