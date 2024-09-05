Врио губернатора ХМАО откроет легендарный долгострой «тюменской матрешки» 5 сентября. Инсайд

Врио губернатора ХМАО Кухарук запустит больницу в Нижневартовске 5 сентября
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Первую сваю больницы-долгостроя забили 25 мая 2012 года
Первую сваю больницы-долгостроя забили 25 мая 2012 года Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 5 сентября откроет легендарный долгострой — окружную больницу на 1100 коек в Нижневартовске, которую строили по программе «Сотрудничество» Югры, Тюменской области и Ямала. Жители восточной зоны Югры ждут этого момента с конца нулевых. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа.

«Врио губернатора ХМАО откроет больницу 5 сентября. Разрешительные документы подписаны 27 августа. Медики уже перевезли порядка сотни пациентов, а с 3 сентября хирурги НОКБ уже проводили экстренные операции. В Нижневартовске ждали и делегацию федеральных чиновников, однако торжественная часть все же пройдет по ВКС, в присутствии вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и главы минздрава Михаилом Мурашко», — сообщает инсайдер.

Ее строили более 12 лет на деньги Югры, Ямала и Тюменской области по программе «Сотрудничество». Проектировали НОКБ еще в конце нулевых, при первом губернаторе ХМАО Александре Филипенко. За это время двое кураторов долгостроя стали фигурантами уголовных дел. Сроки сдачи неоднократно переносились, о чем президенту России Владимиру Путину было доложено на совещании, посвященном здравоохранению, 4 июня руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым. Тогда министр Мурашко пообещал президенту, что больницу достроят за месяц-полтора, и до 1 сентября она будет введена в эксплуатацию.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что югорчане стали получать первые дивиденды от смены главы региона. Строительные работы в НОКБ были завершены 9 июля — после того, как на требование главы государства запустить больницу незамедлительно отреагировал Кухарук.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 5 сентября откроет легендарный долгострой — окружную больницу на 1100 коек в Нижневартовске, которую строили по программе «Сотрудничество» Югры, Тюменской области и Ямала. Жители восточной зоны Югры ждут этого момента с конца нулевых. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Врио губернатора ХМАО откроет больницу 5 сентября. Разрешительные документы подписаны 27 августа. Медики уже перевезли порядка сотни пациентов, а с 3 сентября хирурги НОКБ уже проводили экстренные операции. В Нижневартовске ждали и делегацию федеральных чиновников, однако торжественная часть все же пройдет по ВКС, в присутствии вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и главы минздрава Михаилом Мурашко», — сообщает инсайдер. Ее строили более 12 лет на деньги Югры, Ямала и Тюменской области по программе «Сотрудничество». Проектировали НОКБ еще в конце нулевых, при первом губернаторе ХМАО Александре Филипенко. За это время двое кураторов долгостроя стали фигурантами уголовных дел. Сроки сдачи неоднократно переносились, о чем президенту России Владимиру Путину было доложено на совещании, посвященном здравоохранению, 4 июня руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым. Тогда министр Мурашко пообещал президенту, что больницу достроят за месяц-полтора, и до 1 сентября она будет введена в эксплуатацию. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что югорчане стали получать первые дивиденды от смены главы региона. Строительные работы в НОКБ были завершены 9 июля — после того, как на требование главы государства запустить больницу незамедлительно отреагировал Кухарук.
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