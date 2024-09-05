«Вялый, ни с кем не общался»: обвиняемый пришел на работу после убийства 11-летней тагильчанки

Обвиняемый пришел на УВЗ после убийства 11-летней тагильчанки

05 сентября 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

5 сентября Владимира Александрова арестовали Фото: Илья Московец © URA.RU Владимир Александров пришел на работу на «Уралвагонзавод» на следующий день после того, как, по версии следствия, жестоко расправился с 11-летней соседской девочкой. Об этом URA.RU рассказал его коллега Андрей. Как ранее сообщало агентство, девочка пропала 30 августа. В СК заявляли, что в ночь на 31 августа Александров изнасиловал ее, а потом задушил, тело оставил в подвале общежития по улице Юности. Мужчину задержали через несколько дней в одном из московских аэропортов (он хотел сбежать на СВО). Андрей подвозил его до Кольцово 2 сентября, его поначалу тоже подозревали, но отпустили вечером 4 сентября. С Александровым он работал в одном цеху УВЗ, Андрей — слесарем-ремонтником, а Александров был резчиком по металлу. Новость по теме «Был задумчивый, бледный»: как обвиняемый в убийстве девочки бежал из Нижнего Тагила «Утром 31-го (то есть через несколько часов после убийства — прим. ред.) Александров опоздал на работу, был бледноватый, вялый, ни с кем не общался. Я спросил, что случилось, он ответил, что всю ночь сваркой занимался, простыл. Ну и я к нему больше не стал домогаться», — вспомнил Андрей. Утром 2 сентября Александров, отработав ночную смену, спешно уволился. Более подробная история его побега доступна по ссылке. Александров устроился на завод «семь или восемь месяцев назад», сразу после возвращения с СВО, говорит Андрей. «Характер у него положительный, он не вспыльчивый», — охарактеризовал Александрова собеседник. Подозреваемый пробудет под арестом минимум до 2 ноября. Он признает вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Александров пришел на работу на «Уралвагонзавод» на следующий день после того, как, по версии следствия, жестоко расправился с 11-летней соседской девочкой. Об этом URA.RU рассказал его коллега Андрей. Как ранее сообщало агентство, девочка пропала 30 августа. В СК заявляли, что в ночь на 31 августа Александров изнасиловал ее, а потом задушил, тело оставил в подвале общежития по улице Юности. Мужчину задержали через несколько дней в одном из московских аэропортов (он хотел сбежать на СВО). Андрей подвозил его до Кольцово 2 сентября, его поначалу тоже подозревали, но отпустили вечером 4 сентября. С Александровым он работал в одном цеху УВЗ, Андрей — слесарем-ремонтником, а Александров был резчиком по металлу. «Утром 31-го (то есть через несколько часов после убийства — прим. ред.) Александров опоздал на работу, был бледноватый, вялый, ни с кем не общался. Я спросил, что случилось, он ответил, что всю ночь сваркой занимался, простыл. Ну и я к нему больше не стал домогаться», — вспомнил Андрей. Утром 2 сентября Александров, отработав ночную смену, спешно уволился. Более подробная история его побега доступна по ссылке. Александров устроился на завод «семь или восемь месяцев назад», сразу после возвращения с СВО, говорит Андрей. «Характер у него положительный, он не вспыльчивый», — охарактеризовал Александрова собеседник. Подозреваемый пробудет под арестом минимум до 2 ноября. Он признает вину.