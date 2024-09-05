NBC: Байден признает свою вину по делу о налоговых нарушениях

Американский госслужащий и сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер признал свою вину в деле о налоговых нарушениях. Об этом сообщил его адвокат Эбби Лоуэлл.
«Хантер Байден намерен изменить свое признание на виновное в федеральном налоговом деле против него», — пишет NBC News. Подробности признания не раскрываются.
В обвинительном заключении сказано, что Байден четыре года не платил налоги благодаря специальной схеме налогообложения, в итоге сумма его неуплаты составила минимум 1,4 миллиона долларов. В документе добавили, что деньги сын главы Штатов потратил на эскорт, наркотики, дорогие отели и роскошные автомобили.
В июне в США проходили слушания по делу Хантера Байдена, который обвинялся в незаконном владении оружием. Присяжные признали его виновным, ему грозило до 25 лет тюрьмы. При этом сам Джо Байден заявлял, что не станет помиловать сына.
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