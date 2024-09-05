NBC: Байден признает свою вину по делу о налоговых нарушениях

05 сентября 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Хантер Байден признал вину в налоговых нарушениях Фото: Consolidated News Photos / Global Look Press Американский госслужащий и сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер признал свою вину в деле о налоговых нарушениях. Об этом сообщил его адвокат Эбби Лоуэлл. «Хантер Байден намерен изменить свое признание на виновное в федеральном налоговом деле против него», — пишет NBC News. Подробности признания не раскрываются. В обвинительном заключении сказано, что Байден четыре года не платил налоги благодаря специальной схеме налогообложения, в итоге сумма его неуплаты составила минимум 1,4 миллиона долларов. В документе добавили, что деньги сын главы Штатов потратил на эскорт, наркотики, дорогие отели и роскошные автомобили. В июне в США проходили слушания по делу Хантера Байдена, который обвинялся в незаконном владении оружием. Присяжные признали его виновным, ему грозило до 25 лет тюрьмы. При этом сам Джо Байден заявлял, что не станет помиловать сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский госслужащий и сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер признал свою вину в деле о налоговых нарушениях. Об этом сообщил его адвокат Эбби Лоуэлл. «Хантер Байден намерен изменить свое признание на виновное в федеральном налоговом деле против него», — пишет NBC News. Подробности признания не раскрываются. В обвинительном заключении сказано, что Байден четыре года не платил налоги благодаря специальной схеме налогообложения, в итоге сумма его неуплаты составила минимум 1,4 миллиона долларов. В документе добавили, что деньги сын главы Штатов потратил на эскорт, наркотики, дорогие отели и роскошные автомобили. В июне в США проходили слушания по делу Хантера Байдена, который обвинялся в незаконном владении оружием. Присяжные признали его виновным, ему грозило до 25 лет тюрьмы. При этом сам Джо Байден заявлял, что не станет помиловать сына.