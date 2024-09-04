Условный срок для воспитательницы и влияние арктической ипотеки на Ямал: события 5 сентября в ЯНАО

Бывшая воспитательница садика в Губкинском получила условный срок (архивное фото)
Положительное влияние арктической ипотеки на развитие ЯНАО, условный срок для бывшей воспитательницы, которая издевалась над ребенком и готовность полиции округа к выборам. Об этих и других событиях, читайте в подборке URA.RU.
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Погорелый рассказал, что благодаря арктической ипотеке Ямал привлекает востребованных специалистов и повышает качество жизни в округе. Он также отметил успехи ЯНАО в приросте населения;
- Во второй половине сентября Ямал ждет снег с дождем. С середины месяца температура в городах опустится до +1, +7, а вторник 6 сентября принесет холодные ветра в округ, скорость которых будет достигать 18-20 м/с;
- Бывшая воспитательница губкинского детского сада «Мишутка» получила три года колонии условно. Женщина неоднократно издевалась и била ребенка;
- В округе резко вырос спрос на вахтовиков. Монтажникам, укладчикам и механикам готовы платить до 180 тысяч рублей, а количество вакансий выросло на 37%;
- Студентка из Муравленко рассказала, как попала в колонию за терроризм. Она перевела деньги на счет друга из Сирии, который состоял в запрещенной организации;
- Силовики в ЯНАО будут работать круглосуточно. Причиной стали выборы, где сотрудники будут осуществлять охрану правопорядка;
- Заместитель председателя квалификационной коллегии окружного суда Алексей Кузин уходит в отставку. На коллегии его прошение было удовлетворено;
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