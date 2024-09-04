МЧС ЯНАО предупредило жителей о неблагоприятном погодном явлении

Спасатели предупредили ямальцев о сильном ветре в округе (архивное фото)
В ЯНАО 6 сентября ожидается порывистый ветер, который будет доходить до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямалу.
«Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. По северу Надымского района порывы до 18 м/с. В Ямальском районе и северо-западе Тазовского порывы будут достигать 15-20 м/с», — рассказали в официальном telegram-канале Главного управления МЧС по ЯНАО.
Спасатели просит жителей округа быть осторожными и внимательными при порывах ветра. Опасность для людей могут представлять падающие ветки, кровли домов и ветхие конструкции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!