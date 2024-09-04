04 сентября 2024

МЧС ЯНАО предупредило жителей о неблагоприятном погодном явлении

МЧС ЯНАО предупредило ямальцев о сильных порывах ветра 6 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели предупредили ямальцев о сильном ветре в округе (архивное фото)
Спасатели предупредили ямальцев о сильном ветре в округе (архивное фото) Фото:

В ЯНАО 6 сентября ожидается порывистый ветер, который будет доходить до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямалу.

«Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. По северу Надымского района порывы до 18 м/с. В Ямальском районе и северо-западе Тазовского порывы будут достигать 15-20 м/с», — рассказали в официальном telegram-канале Главного управления МЧС по ЯНАО.

Спасатели просит жителей округа быть осторожными и внимательными при порывах ветра. Опасность для людей могут представлять падающие ветки, кровли домов и ветхие конструкции.

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В ЯНАО 6 сентября ожидается порывистый ветер, который будет доходить до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямалу. «Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. По северу Надымского района порывы до 18 м/с. В Ямальском районе и северо-западе Тазовского порывы будут достигать 15-20 м/с», — рассказали в официальном telegram-канале Главного управления МЧС по ЯНАО. Спасатели просит жителей округа быть осторожными и внимательными при порывах ветра. Опасность для людей могут представлять падающие ветки, кровли домов и ветхие конструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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