Мужчина со смертельной формой рака назвал симптом, который пропустил

Mirror: черная точка на задней стороне уха может быть симптомом рака

05 сентября 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Черная точка на задней стороне уха может быть меланомой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Черная точка на задней стороне уха может быть симптомом рака. Об этом рассказал 58-летний шотландец Майкл Адамс со смертельной формой рака. «Это было похоже на черную точку. Я не был слишком обеспокоен этим», — передает слова мужчины Mirror . Адамс добавил, что его жена заметила эту отметину еще в 2017 году, но они не придали ей значения. Позже выяснилось, что черная точка была меланомой (злокачественной опухолью — прим. URA.RU). Адамсу удалили большую часть уха, чтобы избавиться от нее. Однако через два года рак вернулся, после чего мужчине пришлось сделать иммунотерапию. Сейчас состояние Адамса в норме, он проходит сканирование каждые полгода. Ранее британец Адам Чепмен, который жаловался на головные боли, оказался болен раком. Мужчина шесть месяцев страдал от мигрени, а позже узнал, что у него глиобластома высокой степени злокачественности, один из самых опасных видов опухолей мозга, сообщает Daily Mail. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Черная точка на задней стороне уха может быть симптомом рака. Об этом рассказал 58-летний шотландец Майкл Адамс со смертельной формой рака. «Это было похоже на черную точку. Я не был слишком обеспокоен этим», — передает слова мужчины Mirror. Адамс добавил, что его жена заметила эту отметину еще в 2017 году, но они не придали ей значения. Позже выяснилось, что черная точка была меланомой (злокачественной опухолью — прим. URA.RU). Адамсу удалили большую часть уха, чтобы избавиться от нее. Однако через два года рак вернулся, после чего мужчине пришлось сделать иммунотерапию. Сейчас состояние Адамса в норме, он проходит сканирование каждые полгода. Ранее британец Адам Чепмен, который жаловался на головные боли, оказался болен раком. Мужчина шесть месяцев страдал от мигрени, а позже узнал, что у него глиобластома высокой степени злокачественности, один из самых опасных видов опухолей мозга, сообщает Daily Mail.