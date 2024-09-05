Сырский раскрыл, почему Украина атаковала Курскую область

Сырский: Киев атаковал Курскую область, чтобы уменьшить угрозу наступления ВС РФ
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
Александр Сырский заявил, что одной из основных целей атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение ВС РФ от других районов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия якобы планировала атаку на Украину из Курской области еще до нападения Киева на территорию РФ. Поэтому ВСУ вторглись в российский регион для сокращения рисков угрозы, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

«Это [атака ВСУ на Курскую область — прим. ред.] уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — заявил Сырский в интервью телеканалу CNN.

Помимо этого, главком ВСУ объяснил основные цели вторжения Украины в Курскую область. Так, среди основных задач он выделил отвлечение российских сил от других районов, создание зоны безопасности, захват военнопленных, поднятие морального духа украинских войск. Также Киев планировал не дать России использовать Курск как точку для якобы нового наступления.

Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курскую АЭС. По его словам, диверсию подготавливали специалисты альянса вместе с украинскими военными специалистами.

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Россия якобы планировала атаку на Украину из Курской области еще до нападения Киева на территорию РФ. Поэтому ВСУ вторглись в российский регион для сокращения рисков угрозы, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. «Это [атака ВСУ на Курскую область — прим. ред.] уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — заявил Сырский в интервью телеканалу CNN. Помимо этого, главком ВСУ объяснил основные цели вторжения Украины в Курскую область. Так, среди основных задач он выделил отвлечение российских сил от других районов, создание зоны безопасности, захват военнопленных, поднятие морального духа украинских войск. Также Киев планировал не дать России использовать Курск как точку для якобы нового наступления. Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курскую АЭС. По его словам, диверсию подготавливали специалисты альянса вместе с украинскими военными специалистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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