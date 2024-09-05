CNN: главком ВСУ Сырский признал отправку неподготовленных новобранцев на фронт

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По словам Александра Сырского, у новобранцев есть не больше двух месяцев перед отправкой на фронт
По словам Александра Сырского, у новобранцев есть не больше двух месяцев перед отправкой на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим отправляет сражаться на фронт неподготовленных новобранцев. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был наилучшим <...>. При этом динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу призывников», — заявил Александр Сырский в интервью телеканалу CNN. По его словам, в течение месяца новобранцы проходят курс базовой военной подготовки, а затем от половины до целого месяца — получают более специализированные навыки перед отправкой на передовую.

Киев посылает бойцов в зону СВО без опыта, чтобы дать время для обучения военных отрядов, рассказывал бывший американский разведчик Скотт Риттер. При этом у ВСУ не получается формировать военные бригады из-за огромных потерь на фронте, передает «Национальная служба новостей». По данным немецких журналистов, украинские новобранцы не умеют воевать, отказываются стрелять и бросают оружие на поле боя, пишет RT

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Киевский режим отправляет сражаться на фронт неподготовленных новобранцев. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был наилучшим <...>. При этом динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу призывников», — заявил Александр Сырский в интервью телеканалу CNN. По его словам, в течение месяца новобранцы проходят курс базовой военной подготовки, а затем от половины до целого месяца — получают более специализированные навыки перед отправкой на передовую. Киев посылает бойцов в зону СВО без опыта, чтобы дать время для обучения военных отрядов, рассказывал бывший американский разведчик Скотт Риттер. При этом у ВСУ не получается формировать военные бригады из-за огромных потерь на фронте, передает «Национальная служба новостей». По данным немецких журналистов, украинские новобранцы не умеют воевать, отказываются стрелять и бросают оружие на поле боя, пишет RT. 
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