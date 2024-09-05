Киевский режим отправляет сражаться на фронт неподготовленных новобранцев. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был наилучшим <...>. При этом динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу призывников», — заявил Александр Сырский в интервью телеканалу CNN. По его словам, в течение месяца новобранцы проходят курс базовой военной подготовки, а затем от половины до целого месяца — получают более специализированные навыки перед отправкой на передовую.
Киев посылает бойцов в зону СВО без опыта, чтобы дать время для обучения военных отрядов, рассказывал бывший американский разведчик Скотт Риттер. При этом у ВСУ не получается формировать военные бригады из-за огромных потерь на фронте, передает «Национальная служба новостей». По данным немецких журналистов, украинские новобранцы не умеют воевать, отказываются стрелять и бросают оружие на поле боя, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.